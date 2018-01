Europa toont zich strijdvaardig in de strijd tegen plastic

Of je nu kijkt naar de soep of naar de berg, een ding wordt algauw duidelijk: de hoeveelheid opgestapeld plastic is overdonderend. Op vijftig jaar tijd is de productie ervan vertwintigvoudigd en het ziet er niet naar uit dat de populariteit ervan snel zal afnemen. In 2015 ging het nog om 322 miljoen ton, tegen 2035 wordt een verdubbeling voorspeld. Elk jaar gaat er 26 miljoen ton plastic de natuur in, iets wat onder andere al resulteerde in een half continent aan plastic afval in de Stille Oceaan. Maar liefst veertig procent van al die zakjes, flessen, tampons en nylon visnetten is maar één keer of zelfs nooit gebruikt.

