Zweeds kledinglabel Monki komt naar Belgie

In november opent het Zweedse kledinglabel Monki zijn eerste Belgische winkel in Antwerpen. Het wordt meteen de grootste Monki-winkel in de wereld: de concept store van 550 vierkante meter bevindt zich op de Meir. 'Antwerpen is een geweldige stad die erg befaamd is in de modewereld', zegt Lea Rytz Goldman, Managing Director van Monki.

Monki heeft vandaag 115 winkels in dertien Europese en Aziatische markten en een onlinewinkel die levert in 18 Europese landen. Al sinds 2006 inspireert het label - dat behoort tot de portefeuille van de H&M Group - veel fashionliefhebbers met zijn unieke stijl: een combinatie van Scandinavische cool en Aziatische street style.

Monki zet graag creatieve fans in de kijker met de hashtag #monkistyle. Ook Belgische fans kunnen met #monkiantwerp hun eigen look laten zien.