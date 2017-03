V&A museum voegt Pussy Hat toe aan collectie

De Pussy Hat was hét hoofddeksel bij uitstek tijdens de Amerikaanse Women's March. Het patroon van Jayna Zweiman en Krista Stuh werd gratis te downloaden aangeboden waardoor het ontwerp zich snel verspreidde, ook buiten de grenzen van de Verenigde Staten. De muts met kattenoortjes is een verwijzing naar de 'Grab 'em by the pussy"-uitspraak van Amerikaans president Donald Trump, de roze kleur staat voor zorg, zachtheid en liefde, eigenschappen waarop de nieuwe patriarchale Amerikaanse regering neerkijkt.

Journaliste en antropologe Cathérine Ongenae schreef dat het niet opvallend is dat een breiwerkje symbool wordt van de feministische revolte: naald en draad, en bij uitbreiding textiel tout court, zijn al eeuwen de symbolen voor de positie van de vrouwen in de samenleving. "Wereldwijd communiceren vrouwen in stilte met elkaar via textiel. Van de print op de hoofddoek tot patronen in berbertapijten: ze staan bol van geheime symbolen."

Nu het V&A museum zo'n zachte roze muts heeft aangekocht zal de pussy hat ongetwijfeld de geschiedenis ingaan. "De spullen die we verzamelen zijn bewijs van sociale, politieke en economische verandering en helpen onderzoekers en bezoekers de wereld van vandaag te begrijpen", aldus Corinna Gardner van het V&A aan Dezeen.

Kledingstukken worden wel eens vaker (al dan niet bewust) symbool van een maatschappelijke beweging. Van hoodie tot hoofddoek: lees hier hoe mode ook een politiek wapen kan zijn.