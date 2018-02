Samsøe & Samsøe opent eerste winkel in België: 'Antwerpen heeft veel weg van Kopenhagen'

Met de opening van de eerste Samsøe & Samsøe flagshipwinkel in Antwerpen krijgt België een flinke extra dosis van de zogenaamde 'Scandi Style'. 'We hebben het een beetje gehad met de rat race, met de massaproductie en met het flitsende leventje', aldus head of design Mia Kappelgaard. 'Luxe vandaag is niet: een dure auto hebben. Het is naar je werk kunnen fietsen.'