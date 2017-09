In de kast van Merel van De Groene Meisjes: 'Laat mensen zelf nadenken in plaats van hen de les te spellen'

We gingen in Rotterdam op bezoek bij Merel van De Groene Meisjes. Dat leverde een inspirerend gesprek op over haar visie op mode en de huidige consumentenmaatschappij. 'Je kunt altijd beter mensen zelf laten nadenken, in plaats van hen te zeggen hoe het wel of niet moet.'