Greenpeace: 'Duurzame initiatieven kledingindustrie schieten tekort'

Lees hier ons dossier over duurzame mode boordevol praktische tips en adressen en inspirerende interviews.

Greenpeace presenteerde deze week tijdens de Milan Fashion Week het rapport Fashion at the crossroads. Daarin concludeert de milieuorganisatie dat hergebruik niet per se leidt tot gebruik van minder giftige stoffen en ook niets verandert aan de overconsumptie op het gebied van kleding.

Polyester

In het Pulse-rapport, dat de industrie recentelijk presenteerde tijdens de Copenhagen Fashion Summit, wordt een circulaire toekomst voor de sector geschetst. Die circulaire benadering is echter deels gebaseerd op een groeiend gebruik van het voor het milieu schadelijke polyester, en er wordt nog steeds uitgegaan van groeiend gebruik van materialen. "Er worden geen vragen gesteld bij overproductie, overconsumptie en de daaruit voortvloeiende afnemende kwaliteit en levensduur van onze kleding", zegt Chiara Campione van Greenpeace Italië.

Polyester is recycleerbaar, zegt Greenpeace, maar er zijn vraagtekens te zetten bij de milieuvoordelen hiervan. Veel recyclage van polyester heeft momenteel weinig van doen met textielafval. "Vaak worden petflessen gerecycleerd tot polyester, waardoor de verantwoordelijkheid voor eenmalig gebruik van plastic wordt weggenomen bij de voedsel- en drankindustrie. Initiatieven van sommige merken om plasticafval uit de zee te verwerken, hebben meer impact op hun pr-profiel dan dat het daadwerkelijk een milieuprobleem oplost."

Tijdloze kleding

Als de circulaire werkwijze overhaast geïntroduceerd wordt, kan dat er bovendien toe leiden dat het terugdringen van schadelijke chemicaliën in de sector in het geding komt, zegt Greenpeace. "Detoxen en het verminderen van materiaalgebruik moet voorafgaan aan een kringloop", zegt Campione.

Naast een betere kwaliteit kleding in tijdloze stijl die goed te repareren is, pleit Greenpeace onder meer voor gebruik van biologische katoen en andere duurzame materialen. Ook zouden ontwerpers meer rekening kunnen houden met een langere omlooptijd van kleding.