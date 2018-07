Eerste Saudische model verovert catwalk op Parijse coutureweek

Het lijkt allemaal ontzettend snel te gaan voor de Saudische model Taleedah Tamer. Enkele dagen voor ze voet zette op de Parijse coutureweek en het modedefilé van Antonio Grimaldi op gang mocht trekken, sierde ze de cover van het prestigieuze lifestylemagazine Harper's Bazaar Arabia. Over haar eerste stappen op de coutureweek vertelde Tamer aan The New York Times: 'Het voelt aan als een droom.'

Pad effenen

Tamer groeide op met een Italiaanse moeder en een Saudische vader en wil nu het pad effenen voor andere modellen uit haar thuisland. Hoewel ze de toekomst van Saudische vrouwen positief tegemoet kijkt, weet ze ook dat niet iedereen haar modellencarrière in haar thuisland aanmoedigt.

'Ik weet dat er Saudi's zijn die het er niet mee eens zijn dat ik een modellencarrière nastreef', liet ze optekenen door The New York Times. 'Ik respecteer hun mening, maar ik voel me trots dat ik het beeld kan bijstellen van wat het vandaag betekent om een moderne Saudische vrouw te zijn.'

In Saudi-Arabië lijken er al langer veranderingen op til te zijn. Naast het recht voor vrouwen om een auto te besturen en om publieke evenementen bij te wonen, werd in het land ook voor de eerste keer een modeweek georganiseerd in april.