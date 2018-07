Meer vrijheden voor vrouwen in Saudi-Arabië vertaalt zich in kleurrijke looks

Kleurrijke, geborduurde jumpsuits, capuchons, strakkere ellebogen en kortere lengtes. Er is een wereld van verschil tussen de trendy abaya's van Joharjy Eman en de traditionele, loszittende, zwarte gewaden. Dat zoiets kan, heeft Eman ook te danken aan de progressieve jonge kroonprins Mohammed bin Salman. Hij bracht afgelopen jaren een ware emancipatie teweeg in zijn land: zo hoeven vrouwen bijvoorbeeld geen toestemming meer te krijgen van een mannelijk familielid om hun bedrijf te openen en is de macht van de religieuze politie ingeperkt.

Tegenwoordig mogen vrouwen zelfs sporten bij zonsondergang: 'We voelen ons aangemoedigd door de steun van de regering, we mogen rennen en fietsen', vertelt ontwerpster Joharjy Eman aan Reuters. Maar omdat hun traditionele gewaden niet handig zijn om te sporten of om te fietsen, nam Eman de taak op zichzelf om die voor de vrouwen te ontwerpen. Ze zijn korter, praktischer, strakker en vooral heel kleurrijk, 'want vrouwen houden van kleur.' Eman gelooft in de sociale vrijheden die in haar land ontstaan, maar gelooft niet in de afschaffing van de zogenaamde abaya's. 'Het beschermt ons tegen de zon en de ondeugende jongens', aldus de ontwerpster.