Eerste campagne van Maria Grazia Chuiri voor Dior in teken van de vrouw voor en achter de lens

De eerste collectie van Chuiri voor het iconische Franse modehuis stond volledig in teken van vrouwen en feminisme. De ontwerpster gaf aan dat ze als doel heeft om creaties te maken die samenvallen met de vrouw van vandaag de dag. De ontwerpster hoopt dat mode bevrijd wordt van de stereotype categorieën: masculien/feminien, jong/niet zo jong, rede/emotie.

In haar SS17 campagne trekt ze dat thema door. De fotografe Brigitte Lacombe kreeg tweelingzussen Ruth en May Bell voor de lens. Lacombe is bekend voor haar beelden van beroemdheden, voornamelijk behind-the-scenes foto's van Hollywoodsterren. Zo legde ze Kate Winslet, Leonardo DiCaprio en Meryl Streep al vast op de gevoelige plaat. Ze wordt geprezen voor haar talent om de mensen achter de celebrity's te tonen.

Voor Dior richtte ze haar lens echter op de Britse modellen, die ook schitterden in de show tijdens de Paris Fashion Week. Volgens Chuiri maken deze foto's deel uit van een groter project getiteld 'The Women Behind The Lens'. Voor dit project worden uitsluitend vrouwelijke fotografen uitgenodigd om hun persoonlijke visie op de collectie te geven. In deze reeks zien we ook het nu al iconische T-shirt met de slogan 'We Should All Be Feminists' dat opviel tijdens de show in september.