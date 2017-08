Duurzaam Belgisch modemerk Stanley/Stella opent eerste winkel in Antwerpen

Op 1 augustus krijgt Antwerpen er een tempel van duurzame mode bij. Dan zwaait Stanley/Stella de deuren open op de Graanmarkt in Antwerpen. De Stanley/Stella Creative Store is een winkel waar wachtrijen, kassa's of overstock verleden tijd zijn. Iedere maand worden er events georganiseerd en in het café kan je genieten van een biologisch sapje, thee, koffie en organic food. Ook de inrichting is eco: de shop en het terras werden verfraaid met meubels van gerecycleerd hout.

Het doel van Stanley/Stella? De mode-industrie heruitvinden. In hun winkel hopen ze van shoppen een positieve, innovatieve en duurzame ervaring te maken. Wij zijn alvast benieuwd naar deze moderne kijk op mode en gaan binnenkort een kijkje nemen in de winkel van de toekomst.

Stanley/Stella Graanmarkt 2a 2000 Antwerpen Website

(LP)