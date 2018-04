Antwerps Modemuseum sluit de deuren voor renovatie

Met het einde van de expo 'Olivier Theyskens - She walks in beauty' trekt het MoMu ook de deuren dicht tot 2020. Het Antwerpse Modemuseum slaat aan het renoveren en zal op verplaatsing actief blijven.

Kaat Debo, directeur van het MoMu, legt uit: 'Ons museum heeft sinds 2002 steeds ingezet op tijdelijke tentoonstellingen waarbij we, meestal in nauwe samenwerking met de ontwerper, mode plaatsten in een uitgebreide, verhaalondersteunende scenografie. Wat veel minder aan bod kwam, was de extensieve MoMu-collectie die zo'n 30.000 objecten omvat.'

Permanente collectie in de spotlight

De renovatie zal dus ook dienen om de permanente collectie aan het grote publiek te tonen. 'Top op heden was er in ons museumgebouw geen fysieke ruimte om deze collectie structureel tentoon te stellen. Na de verbouwing zullen we vanaf 2020 ook op permanente basis het verhaal van de Belgische mode kunnen brengen en onze bezoekers een diepere kijk in onze eigen wereldvermaarde modegeschiedenis geven,' aldus Debo.

Dankzij de ruimte voor de permanente tentoonstelling zullen bezoekers vanaf 2020 ook tijdens de ombouw van de thematische expo's in het MoMu terecht kunnen. Ook komt er een auditorium met uitschuifbare tribune waar lezingen, conferenties en Q&A's geprogrammeerd kunnen worden. Voorts krijgt de bibliotheek een update, zodat er naast boeken en tijdschriften ook ruimte is voor objecten die bezoekers kunnen bestuderen. Bookshop Copyright blijft, maar het museum krijgt ook een eigen shop en café.

Blik op de wereld

Het team achter het MoMu doet de boeken niet toe tot 2020, maar exposeert op verplaatsing. Luk Lemmens, voorzitter De Museumstichting, duidt de toekomstplannen: 'MoMu beschikt over de grootste collectie Belgische mode ter wereld. Tijdens de sluiting kan je nog steeds genieten van deze stukken in België en elders in de wereld.'

In september 2018 staat de tentoonstelling 'SOFT? Tactiele Dialogen' op de planning op locatie in het Maurice Verbaet Center in Antwerpen. Deze expo toont het werk van Belgische textielkunstenaars uit de jaren zeventig en tachtig in een dialoog met hedendaagse kunstenaars.

De verbouwing is in handen van B-architecten. Het architectenbureau zal de infrastructuur optimaliseren, met respect voor het oorspronkelijke ontwerp van Marie-Josée Van Hee. De indrukwekkende houten trap in de inkomhal blijft behouden als eyecatcher. De renovatie zal op een zo klimaatneutraal mogelijke manier worden aangepakt.

