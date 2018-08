Antwerp Circular organiseert kledingruil op dak van MUHKA

Het doel van Antwerp Circular is het geitenwollensokkencliché rond duurzaamheid weg te poetsen én duurzaamheid toegankelijk te maken voor iedereen. Voor oprichtster Nina Maat betekent duurzaamheid immers niet dat er opofferingen gemaakt moeten worden, maar is het net een troef.

In 2016 stond er een eerste een kledingruil - Antwerp Fashion Exchange - op het programma in het ModeMuseum. Voor de tweede clothes swap vond de organisatrice opnieuw een toplocatie. Ze plant immers het eerste dakterrasfestival van de stad Antwerpen, 'DAKkan', op het dakterras van het MUHKA.

Laat je inspireren

Met deze kledingruilevents wil Antwerp Circular de vervuilende mode-industrie in vraag stellen. De waarde van een kledingstuk en het begrip deeleconomie worden zo op een actieve manier voorgesteld. Het concept is simpel: ruilers leveren de kleding in die ze niet dragen in, deze worden in 'de winkel' gehangen en vervolgens kunnen de ruilers nieuwe kleding uitzoeken. Er worden ook interessante en inspirerende randactiviteiten voorzien, waardoor de bezoekers kunnen kennismaken met wat er op gebied van mode en duurzaamheid allemaal mogelijk is.