12-jarige zoon Essentiel-oprichters lanceert eigen collectie

Bijna twintig jaar geleden startten Onsea en Eghtessadi hun mode-imperium met een T-shirtcollectie. De liefde voor mode kreeg de twaalfjarige Azar dus met de paplepel mee. In het Antwerpse Modemuseum volgde hij een cursus modeontwerp, waar hij met een stikmachine leerde werken en zijn passie voor mode verder uitdiepte.

De eerste collectie werd Azar-T gedoopt en is bescheiden in omvang: één sweatshirt en één T-shirt in vier verschillende kleuren, in limited edition. Een bewuste keuze, aldus Inge: 'We leren hem om er serieus mee om te gaan en te beseffen dat hij dankzij onze achtergrond een enorme voorsprong heeft.' Azar droomt ondertussen al van een carrière in de mode. De collectie is dus meer dan een experiment voor de jonge ontwerper.

Je kan de Azar-T-collectie online bestellen.