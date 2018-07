Mirke (28) is Belgisch kampioene kiten: 'Als ik een mooie golf afrijd, ben ik twee weken gelukkig'

'Wind en water, een vlieger en een plank, meer heb ik niet nodig. Mijn vader leerde me kitesurfen toen ik een tiener was en de sport hier nog in de kinderschoenen stond. Mijn eerste keer kiten zal ik nooit vergeten. Ik voelde dat ik op het water zat en niet meer door het water gesleept werd. Ik had controle over die plank en die kite, en dat gaf een klik. Heerlijk. Maar ik deed toen nog aan competitiezeilen en er was nog niet veel materiaal waar een licht...