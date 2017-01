Zo doe je het: goedkopere grote porties inslaan en toch niets moeten weggooien

Er zijn verschillende argumenten om te kiezen voor grote hoeveelheden. Zoals Beenders aanhaalt, is het beter voor je portemonnee, maar je spaart er ook het milieu mee omdat je zo minder verpakkingsmateriaal weg moet gooien. Liever dan te pleiten voor goedkopere kleine verpakkingen, geven wij je dus met plezier tips over hoe je als alleenstaande grote porties kan kopen en toch niets zult moeten weggooien.

Vries het in

Er is bijna niets dat je niet kan invriezen. (Oké, er zijn wel dingen die je niet kan invriezen, maar de grote meerderheid van bederfelijk voedsel uit de supermarkt valt daar niet onder.) Vlees? Luchtdicht inpakken, labelen en de vriezer in. Groente? Indien nodig (zie tabel onder) even blancheren en de vriezer in. Fruit? Schillen, in een zakje steken en de vriezer in om later in een taart te draaien. (Van fruit verandert de textuur namelijk na ontdooien, dus dat moet je later ergens in verwerken.) Brood? Je snapt het al.

Groente invriezen In principe kan je rauwe versneden groenten invriezen, maar om verkleuring tegen te gaan is het wel aangeraden sommige soorten eerst even te blancheren (kort te koken). 2 minuten: bladgroente, prei, de meeste kolen, spruitjes,... 3 minuten: champignons, bloemkool, wortels, peulvruchten, asperges, koolraap,... Tips Was de groenten grondig voor de bereiding. Snijd de groente in stukken die later ook gemakkelijk te verwerken zijn. Trakteer de geblancheerde groente vlak na het afgieten op een ijsbad, zodat ze hun kleur behouden.

Als je alles samen in een bakje in de vriezer legt, zullen de stukken aan elkaar vriezen: niet zo handig dus als je later een kleine portie nodig hebt. Vries de stukken daarom in op een plaat en steek ze enkele uren later diepgevroren in een handiger doosje.

Verwerk het (en vries het daarna in)

Feit: een hele krop sla krijg je niet op in je eentje voordat hij verlept is. Fabel: dan koop je beter een kleine, maar duurdere zak sla. Kies gerust voor die (lekkerdere en voedzamere) krop sla en eet ervan wat je wil. Je buik vol van rauwkost? Draai de rest in een slasoep. Je buik vol van slasoep? Vries de overschot in.

Als het bovengenoemde invriezen jou te omslachtug lijkt: verwerk ze eerst tot gerechten. Maak een gigantische pot spaghettisaus van die doos tomaten, hele selder en kiloverpakking wortels, draai die bak appelen tot appelmoes, verwerk dat grote blik kikkererwten in een curry, blend de inhoud van je hele fruitmand en vries in als handige meeneemsmoothies,...

Andere bewaarmethoden

Als je geen vriezer hebt, maar wel wat opbergruimte kan je nog altijd producten in bulk kopen en thuis verwerken zodat ze lang bewaren. Ook daar zijn veel opties: haal bijvoorbeeld de weckpotten (hip!) van je oma van onder het stof en maak groente en vlees in, of sla aan het fermenteren (nog hipper!). Liever old school? Groente, fruit en vlees kan je drogen in de oven, verse kruiden of pepertjes hang je dan weer simpelweg met een touwtje aan het plafond.

Koop anders

Net zoals er niemand is die alleenstaanden verplicht om duurdere eenpersoonsporties te kopen, is er ook niemand die zegt dat ze in een supermarkt moeten winkelen. Herontdek de lokale buurtwinkel of boerenmarkt, waar je veel vaker zelf kan kiezen hoeveel je koopt zonder dat de prijs daardoor verandert. Daar hoef je niet eens veel tijd voor te hebben of lijfelijk aanwezig te zijn, want webwinkels zoals eFarmz werken volgens hetzelfde principe.

Eet niet alleen

Je bent single en daar is niets mis mee. Maar eten doe je liever niet (altijd) alleen. Doe je het niet omdat onderzoek heeft aangetoond dat het je risico op een depressie verhoogt, doe het dan omdat het simpelweg pakken gezelliger is. Familie, vrienden, buren,... Wedden dat er altijd wel iemand zal zijn die op een invitatie ingaat? Kook dus gerust grote porties en deel uit aan al wie het wil eten. Er is heus niet altijd een bijzondere gelegenheid nodig voor een spontaan etentje.

Verkoop het door

Als er niemand ingaat op je uitnodiging, kan je nog altijd een centje verdienen aan je eten. Zet je maaltijd op een online platform als Thuis Afgehaald of Flavr en iedereen kan porties bij jou aankopen. Zo kan je toch een hele pompoen kopen en bereiden, zonder er ook maar een stuk van te laten bederven én verdien je er nog een zakcentje aan.

Investeer tijd, geen geld

Toegegeven: al deze tips vergen soms wat meer van je tijd nadat je naar de winkel bent gegaan (al loont het vaak op latere momenten). Maar je krijgt er wel heel wat voor terug: je draagt minder bij aan de plastic eilanden in onze oceanen, je portefeuille voelt gevoelig dikker aan op het einde van de maand, je eet gezond - een eenpersoonsportie voorgesneden kool bijvoorbeeld bevat niet even veel voedingsstoffen als een vers exemplaar - en vaak ook lekkerder, want dat kleine blikje erwtjes uit de supermarkt kan in de verste verte niet tippen aan the real deal.