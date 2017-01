Traditioneel gebak: worstenbrood en appelbollen voor Verloren Maandag

Verloren of Verzworen Maandag: niemand weet écht waar de Antwerpse en Doornikse traditie om appelbollen en worstenbroodjes te eten vandaan komt. Zelfs het lijvige en onlangs verschenen naslagwerk Belgisch Bakboek, waarin zo goed als alle lokale baksels in ons land staan opgelijst, kan niet de oorsprong van het gebruik niet ophelderen.

"Op Verloren of Verzworen Maandag, de eerste maandag na Driekoningen, worden in Antwerpen traditioneel appelbollen en worstenbroodjes gegeten. De echte ontstaansgeschiedenis van die traditie blijft vaag. Volgens sommigen trakteerden de herbergiers hun klanten op broodjes met goedkope, vette en zoute worst, om ze langer aan het drinken te houden. Anderen beweren dan weer dat de natiebazen op die dag hun arbeiders trakteerden op drank en eten en dat het goedkope worstenbroodje daarvoor uiterst geschikt was. Maar eigenlijk weet niemand of deze verhalen waar zijn..."

Bak het zelf

In plaats van stil te staan bij de oorsprong van de lekkere traditie, lijkt het ons eigenlijk veel vruchtbaarder om hem simpelweg ten volle te beleven. Appelbollen en worstenbroodjes voor iedereen! Nu ja: als je er vanavond nog een wil scoren bij de bakker, ben je er waarschijnlijk aan voor de moeite: de beste bakkers zijn op Verloren Maandag vaak al snel na openingstijd uitverkocht. Maar niets houdt je tegen om zelf aan het bakken te slaan! In zijn Belgisch Bakboek geeft Bloch-bakker Stefan Elias recepten waar je zelf mee aan de slag kan en die wij met jou mogen delen:

Geniet ervan!