Stempel maakt plastic rond biologische groenten en fruit overbodig

Natural branding is een biologische variant op het merken met laserlicht. De eerste biologische producten die met natural branding worden verkocht, zijn avocado's en zoete aardappels. Alleen al de avocado's leveren een besparing op van zeker 725.000 plasticverpakkingen. Met meer producten en afnemers zal dit cijfer nog sterk toenemen.

Plasticfolie

Biologische avocado's in de supermarkt worden vrijwel altijd verpakt in plasticfolie, omdat ze onderscheidbaar moeten zijn van niet-biologische avocado's die los worden verkocht.

De supermarkt wil voorkomen dat biologische avocado's worden afgerekend als gangbare, vanwege het prijsverschil. Hetzelfde geldt voor zoete aardappels, appels en veel andere biologische producten.

Met natural branding wordt enkel wat pigment verwijderd uit het buitenste laagje van de schil. Het heeft geen invloed op de smaak of de houdbaarheid van je product.

Duurzaam traject

"De meest duurzame vorm van verpakken is niet verpakken", zegt Paul Hendriks, verpakkingsexpert bij Nature & More. "Maar in de praktijk is dit moeilijk te realiseren. Met natural branding wordt het nu een logische optie. Wij zijn blij dat ICA als koploper voor dit duurzame traject met ons in zee gaat. De groene consumenten zullen hier blij mee zijn, want uit onderzoek blijkt steevast dat zij heel negatief denken over plasticverpakkingen."

Nature & More verwacht veel plastic en energie te besparen met natural branding. De distributeur van biologische groenten en fruit verkocht in 2015 725.380 pakjes avocado aan ICA. Hiervoor werd 217 kilometer plasticfilm gebruikt met een breedte van 30 centimeter, goed voor 2042 kilogram plastic. "In CO2 gemeten komt dit neer op een autorit van 1,3 keer om de wereld", zegt Hendriks. (IPS/KS)