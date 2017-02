Smaakvol én alcoholvrij: klinken met mocktails

Geen idee waarom het vroeger zo was, maar als je om een alcoholvrije cocktail vroeg, was de kans groot dat je sinaasappelsap met grenadine kreeg, afgewerkt met een marashinokers. Als de barman zijn klassiekers wat kende, schotelde hij je een Shirley Temple voor: Canady Dry gemengd met sinaasappelsap en grenadine, met eveneens dat marashinokersje. Ze waren mierzoet en slechts weinigen vonden ze écht lekker, dus mocktails stonden gelijk aan een belediging voor het vakmanschap van cocktailshakers.

Dat is vandaag wel anders! Er ontstaan allerlei spannende combinaties die bewijzen dat alcoholische drank geen must is om iets lekker te mixen. Alcoholvrij hoeft niet langer braaf, mierzoet of saai te zijn. Om dat te staven, bundelde Hilde Deweer 100 mocktailrecepten in een boek, dat ze afwerkte met een pak fijne tips en basisrecepten. Zo toont ze aan hoe gemakkelijk het eigenlijk is om je eigen siropen en limonades te maken, doet ze het verschil tussen ginger beer en ginger ale uit de doeken en geeft ze een uitgebreide lijst van alcoholvrije versies van alcoholische dranken.

Of de basis nu vruchtensappen, groente, koffie of acoholvrij bier is: met haar honderd recepten verrast Deweer je gegarandeerd.

Deze drie recepten kan je alvast perfect nu maken: