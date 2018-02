Reservatie maken en dan niet komen opdagen blijft uitdaging voor horeca

Maar liefst zeventig procent van de ondervraagde zaken heeft meerdere keren per maand te maken met no-shows en 43 procent zegt dat dat aantal is vermeerderd ten opzichte van vorig jaar. Daarmee wordt bevestigd wat onder andere restauranteigenaars al lang zeggen: het onaangekondigd niet komen opdagen van klanten blijft een grote uitdaging.

Daar actie tegen ondernemen, is niet gemakkelijk. Maatregelen als een voorschot betalen, worden namelijk niet als erg klantvriendelijk gezien. Resengo stelt wel enkele alternatieven voor. Zo zouden zaken ervoor kunnen kiezen om herinneringsmails of -sms'jes te sturen, de no-shows te registreren, creditcardgegevens op te vragen of de niet-opgedaagde klant achteraf te confronteren met zijn afwezigheid.

Ons advies richt zich vooral aan wie af en toe eens gaat tafelen op locatie: laat de zaak waar je hebt gereserveerd zo snel mogelijk iets weten als er toch iets onverwacht tussenkomt. Op die manier kunnen ze jouw tafel misschien toch nog vullen en verliest er niemand iets.