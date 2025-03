De stille opmars van stille cider: expert Michel Verlinden proeft en vergelijkt ciders in hun puurste vorm

Onze drankenexpert Michel Verlinden proeft van de nieuwe trends. Deze week: waarom ciders zonder bruis zelfs bij sterrenrestaurants op de kaart staan.

Volgens GlobalData groeit de Europese cidermarkt al enkele jaren met gemiddeld vijf procent per jaar. In Frankrijk is het segment premium en natuurlijke ciders de afgelopen vijf jaar zelfs met twintig procent toegenomen, met dank aan ambachtelijke producenten die met oude appelvariëteiten en traditionele methodes werken.

Ook bij de Britten, de grootste ciderconsumenten van Europa, stappen steeds meer liefhebbers van natuurwijn over op nieuwe variëteiten van cider, zoals stille cider zonder koolzuur.

Zonder de afleiding van koolzuur komen de aroma’s van de appels volledig tot hun recht komen.

Hoewel de meeste mensen bij cider in de eerste plaats aan een sprankelende dorstlesser denken, is stille cider aan een – jawel – stille opmars bezig. De drank sluit perfect aan bij de groeiende vraag naar natuurlijke, ambachtelijke producten en dranken met een laag alcoholpercentage. Het is cider in zijn puurste vorm, zonder de afleiding van koolzuur, waardoor de aroma’s van de gebruikte appels volledig tot hun recht komen.

Net als bij wijn wordt de smaak voor een groot deel bepaald door het terroir (de grond en het klimaat). Sommige producenten voegen extra complexiteit toe door hun fermentaties net als wijn te behandelen en ze te laten rijpen in vaten of amforen.

Terwijl sprankelende cider vaak als aperitief wordt gedronken, heeft stille cider een verrassend gastronomisch potentieel. Hij past zowel bij een romige kaas als bij rauwe vis of een verfijnd groentegerecht, waardoor hij ook steeds vaker op de kaart van sterrenrestaurants opduikt.

Ten slotte zorgt de afwezigheid van koolzuurgas voor een aangenamere drinkervaring, met minder druk op de maag en een betere opname door het lichaam – een argument voor wijnliefhebbers én gezondheidsbewuste consumenten.

Geproefd en gekeurd: stille cider

1. Isastegi, Sagardoa (Spanje, Baskenland), 6 euro, isastegi.com

Traditionele Baskische cider, bekend om zijn droge karakter en lichte zuurtegraad. Een aanrader bij gegrilde vis of zeevruchten.

2. Vue Mer, Cidrerie de l’Apothicaire (Frankrijk, Bretagne), 24 euro, cidrerie-distillerie.com

Deze cider valt op door zijn ziltige en jodiumrijke tonen, als van een zeebries. Een uitstekende keuze bij zeevruchten.

3. Vin de Pommes, Wein Goutte! (Duitsland), 17 euro, winegoutte.com

Minimalistische, natuurlijke cider. Smaakt vol, bijna wijnachtig, met een frisse, lichtzure afdronk.

4. Dabinett, Browns & Chisel Jersey, Wilding Cider (VK), 16,50 euro, wildingcider.co.uk

Blend van Engelse ciderappelrassen. Mooie balans tussen zoet en bitter. Gewaardeerd om zijn complexiteit en diepgang.

