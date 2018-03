Zuurdesemtoast met huisgemaakte tarama en mosterdblad

Benodigdheden voor 4 personen

1 snee zuurdesembrood van ongeveer 3 cm dik

200 g kuit van tarbot

400 ml koolzaadolie

100 ml water

50 g zout

1 teentje look

olijfolie

Als garnituur:

foreleitjes

mosterdblad

olijfolie

Bereidingswijze

Wrijf de kuit in met het zout en laat 24 uur rusten. Wrijf het zout van de kuit en laat 24 u drogen op kamertemperatuur.

Blend de gedroogde kuit samen met het water en giet er in een dunne straal de olie bij zodat je een mayonaiseachtige emulsie krijgt. Smeer het brood in met wat olijfolie en rooster in een pan. Strijk de toast in met een teentje look, besmeer met de tarama en werk af met de foreleitjes, het mosterdblad en wat olijfolie.