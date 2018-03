Deeg voor 4 pizza's van 500 g (= de grootte van 1 ovenplaat)

1 l lauw water

1,7 kg bloem

45 g zout

4 g verse gist

Bereidingswijze

Meng het water met het zout. Meng de bloem en de gist en maak in het midden een kuiltje. Giet hierin het gezouten water en meng met de hand tot een samenhangend deeg. Kneed ongeveer 20 minuten of tot het deeg niet meer kleeft.

Laat 1 uur rijzen in een grote kom, afgedekt met een vochtige theedoek, in een ruimte van minimaal 18°C. Maak daarna bollen van 500 g van het deeg en laat opnieuw rijzen, afgedekt met een vochtige doek tot de bollen verdubbeld zijn in omvang, ongeveer 4 uur.

Toppings

Beleg het deeg met tomatenpassata en buffelmozzarella voor een klassieke margherita. De passata maak je door biologische tomaten uit blik van goede kwaliteit even met de hand te breken of door een passe-vite met grove graten te gebruiken en een stevige snuif zout toe te voegen.

Voor een winterse seizoenspizza kun je spruitjes blancheren en bakken in wat boter met peper, zout en nootmuskaat. Beleg de pizza met de spruitjes en mozzarella. Als hij uit de oven komt, afwerken met fijne schijfjes rauwe aardpeer en wat parmezaan of pecorino.

Bak de pizza in een voorverwarmde oven van 200 à 220°C gedurende vijf minuten.