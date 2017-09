Mede of honingdrank

Bereidingswijze

1 deel honing

4 delen mineraalwater

1 vanillepeul op 1,5 l mede

Schraap het vanillemerg uit de peul. Voeg de honing, het vanillemerg en de peul bij het water en schud tot de honing is opgelost.

Laat 5 à 7 dagen fermenteren op kamertemperatuur. Roer om de gistgroei te bevorderen minstens 2 keer per dag om, telkens in de tegenovergestelde richting (dus de ene keer in de ene richting, de volgende keer in de andere richting). Proef om te controleren of de zoetzuurverhouding goed zit. De mede zou sprankelend moeten zijn.

Indien de smaak goed is, giet de mede dan in een fles. Stop de fermentatie door de fles, afgesloten met deksel en gelabeld, in de koelkast te bewaren. Laat nog 2 dagen trekken alvorens te serveren.

Tips:

1. De honing moet koud geslingerd zijn.

2. Je kunt gedroogd fruit toevoegen tijdens het fermenteren, of andere kruiden bv. kaneelstokje.