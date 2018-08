Gembercocktail met citroengras

Bereidingswijze

VOOR 1 COCKTAIL:

Voor de gembersiroop:

40 g gember

2 stengels citroengras

150 ml water

100 g suiker

Voor de cocktail:

50 ml wodka

20 ml limoensap

20 ml gembersiroop

1/2 stengel citroengras als garnituur

Schil de gember en snij fijn; plet het citroengras met de onderkant van een koksmes. Verwarm ze een 10-tal min. al roerend, met het water en de suiker, tot de suiker is opgelost. Gooi het citroengras weg. Mix de siroop fijn met een handmixer. Laat afkoelen. Zeef enkele keren, zodat de meeste pulp eruit is. Doe alle ingrediënten voor de cocktail met flink wat ijs in een shaker. Schud krachtig gedurende 1/2 min. Zeef, giet in een gekoeld cocktailglas met een staafje citroengras.