Adobo van wilde zeebaars

Benodigdheden voor 4 personen

2 el kurkuma

20 g kokosschilfers

1 handvol krulkoolbladeren

2 zoete aardappels in kleine blokjes

3 el arachideolie

2 sjalotten

6 tenen look

30 g gember

800 g kokosmelk

10 laurierblaadjes

2 el zwarte peper

235 ml suikerrietazijn of appelazijn

1 kg wilde zeebaarsfilet (of volledige vis waarvan je de kop met graat gebruikt voor de presentatie)

3 el honing

1 lente-ui

Bereidingswijze

Rooster de kurkuma in een droge pan gedurende 3 minuten en laat kleuren. Kleur ook de kokosschilfers in een droge pan. Rooster de zoete aardappel met een geut arachideolie in een voorverwarmde oven van 180° gedurende 30 minuten. Blancheer de krulkool kort in gezouten kokend water.

Warm de olie op in een pot, voeg de ajuin, sjalotten, look en gember toe. Voeg na drie minuten de kurkuma, kokosmelk, laurier, zwarte peper en azijn toe en laat alles tot 1/3 inkoken.

Gaar de vis in de saus op een zacht vuurtje. Voeg de honing en de geroosterde groenten toe. Schep de stoofpot in een diep bord of kom en werk af met het getoaste kokos en de fijngesneden lente-ui.