Linzen met zoet-pikante tomatensaus, rijst, een groene salade en een duo van broccoli

Voor 4 personen

(Alle ingrediënten in bioversie)

olijfolie

1 tl kokosolie

4 uien

snuifje kaneel

zout

2 blikken linzen

2 portobello's

500 g kerstomaten

2 of 3 el sojasaus

2 el ahornsiroop

2 el appelciderazijn

1 of 2 tl sweet chilisaus

verse koriander eetbare bieslookbloemen

citroen

500 gr langkorrelrijst

zwarte sesamzaadjes

1 venkel

300 g waterkers

300 g jonge spinazie

1 broccoli

1 romanesco

5 el rijst- en kokosmelk

1 el azijn

Bereidingswijze

Snijd de uien in fijne stukjes. Spoel de linzen goed af onder water. Doe de olijf- en kokosolie in een grote pot en voeg er de uien, champignons, kerstomaten en linzen bij. Voeg de sojasaus, ahornsiroop, appelciderazijn, een snuifje kaneel en de sweet chilisaus toe. Laat alles vijf à tien minuten sudderen. Werk af met koriander en bieslookbloemen, wat citroensap en zout. Kook intussen de rijst klaar en meng er vervolgens wat sesamzaadjes onder. Voor de groene salade snijd je de venkel in fijne reepjes. Voeg er de spinazie en waterkers bij. Breng op smaak met olijfolie en zout. Voor het duo van broccoli stoom je de broccoli en romanesco gaar in wat rijst- en kokosmelk. Werk af met een eetlepel azijn. Je kunt er ook wat kokosyoghurt met rozijnen en ahornsiroop bij serveren, als dip.