La dolce vita in eigen land: eerste Negroni bar strijkt neer in Antwerpen

Caffè Torino opende vorig jaar al haar deuren met de eerste vermout bar in België. Na deze pop-up vermuteria aan de Oude Beestenmarkt in Gent komt Martini nu met een nieuwe troef: een bar die helemaal in het teken staat van Negroni. Van 30 maart tot 23 april zal je in Antwerpen à la dolce far niente kunnen genieten van deze bittere cocktail op basis van Campari, vermout en gin.

De wereld rond in zes Negroni's

De nieuwe hotspot zal enkel Negroni schenken. Zes fervente barmannen uit de internationale cocktailscène zullen er hun signature Negroni aanbieden. Daarbij hoort ook de cocktail van Naren Young, eigenaar van Dante in New York - één der 's werelds meest invloedrijke aperitivo bars. Van een publiekstrekker gesproken.

Daarnaast zullen ook Negroni's van uit Dubai, Sydney, Bologna, Singapore en Chili op de kaart prijken. Maak een smakelijke reis rond de wereld met zes cocktails uit zes verschillende continenten.

Kwaliteit van Belgische makelij

Elke week presenteert ook een Belgische kenner van het vak zijn eigen Negroni of the future. De nieuwe cocktails van Charly Lebrun van Bistro Des Anges uit Moeskroen en de drie Antwerpse barmannen Didier Van den Broeck van Dogma, Jurgen Lijcops van Bar Burbure en Manuel Wouters van SIPS zullen om de beurt de menu vervolledigen.

En bij een aperitivo horen natuurlijk ook hapjes. Francesco en Julia, een Antwerps-Italiaans culinair duo, zullen zorgen dat ook de hongerigen niets te kort komt. Hun Italiaanse gerechten kan je nuttigen bij je Negroni, of gewoon mee naar huis nemen.