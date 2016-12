Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Kris Herrijgers (Kris kookt)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Met de eindejaarsfeesten wil ik lekker eten, maar het allerbelangrijkste daarbij is dat ook de gastheer of gastvrouw gewoon mee aan tafel kunnen zitten. Eindejaar is een familiegebeuren. Een aperitiefje (punch bijvoorbeeld!) aan de haard, cadeautjes erbij en ik ben content. Nadien een lekker etentje met een goed glas wijn. Daarvoor kiezen we meestal een goede fles die we hebben gekocht bij een wijnboer tijdens onze vakantie in Frankrijk of Italië.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Cadeautjes! Ik weet nooit wat vragen, maar ik krijg ontzettend graag cadeautjes. Maar ik geef ze ook even graag weg. Vaak probeer ik mijn cadeautjes zelf te maken en dan geef ik advocaat, choco of verse truffels. Wat er verder nog niet mag ontbreken op de feesttafel is mijn menu. Het is geen haute cuisine, maar ik garandeer je dat je gasten het heerlijk zullen vinden. Doordat je 90 % van het menu op voorhand kan klaarzetten kan je daarbij zelf gewoon mee aan de feesttafel zitten.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Ruzie, Discussies over politiek, enz... Op gebied van eten moet je kiezen waar je je goed bij voelt, maar verlies wel de seizoenen en verschillende Belgische producten niet uit het oog. Serveer bijvoorbeeld geen carpaccio van tomaat met Kerstmis.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Vroeger wel, maar dat ben ik snel afgeleerd. Een goede voorbereiding kan zeker helpen. Schrijf je menu van begin tot het einde uit, zo vergeet je ook geen afwerking, Maak een goed winkellijstje en ga zeker één dag op voorhand winkelen. Zo voorkom je stress als een bepaald product niet voorhanden is in de winkel. Probeer zoveel mogelijk op voorhand klaar te maken en label alles goed in de koelkast.

Een laatste tip: Probeer geen nieuwe recepten uit! Kook wat je kan en kent. Hierdoor voorkom je dat er een gerecht mislukt. De eindejaarsperiode is niet de moment op uit te pakken met je kookkunsten. Als je dat graag doet krijg je daar een heel jaar de tijd voor. Tijdens de eindejaarsperiode moet je genieten!

Heb je een vaste feesttraditie?

Met de eindejaarsperiode kook ik eigenlijk het minste van het hele jaar. Ik ben kok van beroep en ook voor mijn blog breng ik ettelijke uren door in de keuken. Met de feestdagen wil ik gezellig aan tafel zitten en genieten van momenten met de familie. Een aperitief en het voorgerecht vormen bij mij één geheel. We zetten de tafel vol met lekkers zoals ham, salami, hummus, tomaatjes, een stukje brie en wat lekker brood. Hier kan je zover in gaan als je zelf wil. Het makkelijke en leuke hieraan is dat je dit allemaal op voorhand kan maken en klaarzetten.

Verder hebben we enkele traditionele gerechten per feestdag. Met kerstavond eten we gourmet, op kerstdag wordt het een kaastafel en met oudjaar blijven we in de zetel zitten met een tafel vol lekkere hapjes. (Hoewel ik er nu misschien ook wel eens aan denk om een eindejaarsmenu te gaan afhalen bij een goed restaurant.)