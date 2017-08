Geen plastic wegwerpzakjes meer aan kassa's in Brussel

Het verbod op wegwerpbare kassazakjes geldt voor alle handelaars in Brussel, gaande van supermarkten en kruidenierszaken, over nachtwinkels, tot frietkoten en marktkramen. Ook in kledingwinkels en andere niet-voedingszaken worden de wegwerpzakjes taboe.

De maatregel betekent nog niet het einde van alle plastic zakjes in de Brusselse winkels. Zakjes om bijvoorbeeld fruit en groenten te verpakken, of voedingswaren die kunnen lekken, blijven tot 1 september 2018 toegelaten. Handelaars mogen ook hun voorraad wegwerpzakjes aan de kassa nog tot eind november dit jaar wegwerken.

Wallonië verbood eind vorig jaar al de plastic zakjes voor eenmalig verbruik aan de kassa. Sinds maart dit jaar zijn in de Waalse supermarkten ook geen dunne plastic zakjes meer te vinden om fruit en groenten te verpakken.

In Vlaanderen is bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) voorstander van een totaalverbod, maar ze vond er nog geen meerderheid voor.