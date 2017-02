Food Waste Awards: dit zijn de meest veelbelovende initiatieven tegen voedselverlies

De Food Waste Awards zijn een gezamenlijk initiatief van het Food Surplus Entrepeneurs Network, Ovam en de koepel Komosie, dat de beste praktijken om voedselverlies tegen te gaan in de kijker wil zetten.

In de categorie 'ondernemers' werden de pioniers van Rekub in de bloemetjes gezet. Zij scoorden met hun eigen food waste app en hun pop-up restaurants waar ze uitsluitend met voedseloverschotten koken. Tijdens de uitreiking van de Food Waste Award kondigden de initiatiefneemsters aan dat ze bezig zijn met de opstart van hun vaste restaurant.

Rekub Rekub kookte al regelmatig met voedseloverschotten in Antwerpen, maar lanceerde vorig jaar ook haar app. De lokale handelaars plaatsen er hun overschotten aan tegen een gereduceerde prijs. Het is dus een win-winsituatie: de consument kan tegen een zacht prijsje voedsel aankopen, de handelaar geraakt van zijn of haar overschotten af en hoeft deze niet weg te gooien.

Stad Gent werd als lokaal bestuur gelauwerd omwille van haar Restorestje. Als eerste stad kreeg ze honderd restaurants aan boord, waarin klanten nu hun overschot mee kunnen krijgen in een Restorestje, zonder schroom. Tijdens haar dankwoord vermeldde de initiatiefnemer dat het Restorestje nog flink zal uitbreiden de komende tijd, vaak omdat de Gentenaars er zelf naar vragen.

Restorestje Om voedselverspilling tegen te gaan lanceerden de Stad Gent en Test-Aankoop in januari een handig voedselbakje waarmee restaurantgangers in Gent hun voedselresten mee kunnen nemen naar huis. Iedereen die zijn bord niet leeg krijgt (of wiens ogen groter waren dan de buik), kan in de deelnemende restaurants - met een herkenbare Restorest-sticker op de voordeur - een overschotdoos (gratis) aanvragen aan het personeel.

Voedselverspilling is in Gent duidelijk een belangrijk thema, want ook Rabot op je bord werd gelauwerd. Dat werd de beste organisatie die sociaal aan de slag gaat met voedselverlies. De Reo Veiling uit Roeselare gooide dan weer hoge ogen met de grote schaal waarop ze werken.

Rabot op je bord De sociale kruideniers Gent reduceren overschotten tot gezonde voeding. De producten worden vervaardigd met voedseloverschotten en geoogste groenten van de stadsakker, door mensen die in een arbeidstraject op maat zitten. Reo Veiling De REO Veiling is een coöperatieve telersvereniging die meer dan zestig verschillende groente- en fruitsoorten verhandelt voor de versmarkt. Hun voedseloverschotten zetten ze af naar sociale organisaties, voor diervoeder en als natuurlijke bemesting op akkers.

Tijdens de prijsuitreiking kon er ook live gestemd worden voor het meest innoverend anti-voedselverspillingidee dat naar voren kwam uit het innovatietraject de Food Waste Challenge. Met die award ging WOW FOOD lopen, een cateringbedrijf dat niet alleen met overschotten werkt, maar haar klanten tijdens feesten ook uitnodigt in de keuken.

Jasmien Wildemeersch van FoodWIN, organisator van the Food Waste Awards, was onder de indruk van alle kandidaten.' Ze tonen dat het mogelijk is voedselverlies in Vlaanderen te bannen' aldus Jasmien. 'Als al deze kandidaten samenwerken, kunnen we de omslag nog versnellen.'