De kop is er af. De nieuwjaarszoenen en de beste wensen zijn ondertussen uitgedeeld, de jaarovergang is verteerd. De kleine kater die we er misschien van nog meedroegen, wordt in februari voor de tweede keer door meer dan honderdduizend deelnemers doorgespoeld door de actie Tournée Minérale.

Deze campagne, een initiatief van Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs (VAD), de Druglijn en de Stichting tegen Kanker, roept de consument op om een maand geen alcohol te drinken. Vorig jaar deden meer 120.000 mensen mee, en dat heeft onze sector gevoeld. Uit een bevraging die we eind februari voerden bleek dat één zaak op twee de omzet zag dalen, in restaurants zelfs harder dan in cafés. Een bedreiging voor onze sector dus...

Delen 'De horeca moet de toenemende vraag naar alcoholvrij als een opportuniteit durven zien'

Er is een steeds groter wordende groep van consumenten die geen of weinig alcohol drinkt. Uit overtuiging, om gezondheidsredenen, omdat men nog moet rijden, om het hoofd fris te houden, omdat men het gewoon niet lekker vindt... De redenen of motivaties zijn legio. Feit is dat de groep van (al dan niet tijdelijke) onthouders groeit. We moeten als sector deze toenemende vraag als een opportuniteit durven zien. Met een uitgebreid en kwaliteitsvol aanbod aan alcoholvrije alternatieven kunnen we onze klanten beter aanspreken en ze extra meerwaarde en gastvrijheid aanbieden.

Wie op restaurant niet voor de begeleidende wijnen kiest, moet het nu nog te vaak stellen met enkel water als alternatief. Mits enige creativiteit kunnen onze uitbaters best voor leuke en lekkere alternatieven zorgen. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse sappencombinaties, gefermenteerde dranken, gearomatiseerde waters of gemberbier. Traditioneel koppelen we gerechten aan bier of wijn, maar alcoholvrije dranken bieden minstens evenveel foodpairing-mogelijkheden. Hun smakenpalet is immers zo breed en divers dat er altijd wel een drank bij een gerecht past.

Delen Wil dat zeggen dat we morgen allemaal alcoholvrij door het leven zullen gaan? Geenszins. We zijn en blijven het land van het bier

Ook de cafés kunnen hun aanbod verruimen, bijvoorbeeld met alcoholvrij bier of zelfgemaakte ice tea of cold brew coffee. Om onze leden hierbij te helpen, lanceerden we een inspiratiebrochure boordevol tips en recepten.

Wil dat zeggen dat we morgen allemaal alcoholvrij door het leven zullen gaan? Geenszins. We zijn en blijven het land van het bier. We hebben de beste cafés ter wereld waar de lekkerste bieren op de meest professionele manier worden geschonken en geserveerd. We zijn een land van gastronomen en genieters, waar de fijnste gerechten vaak hand in hand gaan met een zorgvuldig uitgekozen fles wijn.

Overmatig alcoholgebruik is nefast voor de gezondheid en dient via sensibilisering en de beste ondersteuning te worden aangepakt en voorkomen. Voor de rest hebben we het geluk in een land te leven waar vrije keuze heerst. Het is aan de horeca om die keuze voor haar klanten zo ruim mogelijk te maken. Daarvoor doen we elke dag ons uiterste best.

Op uw gezondheid!

Kurt Neyrynck

Afgevaardigd bestuurder a.i. Horeca Vlaanderen