Colruyt werkt aan eigen maaltijdbox

In navolging van Carrefour, Delhaize en Albert Heijn, gaat ook Colruyt maaltijdboxen op maat van gezinnen met kinderen aanbieden. Dat schrijft Gondola.be. Bedoeling is dat de dozen afgehaald worden in de supermarktketen, via het eigen afhaalnetwerk van Collect&Go.

'We willen een echte oplossing bieden voor gezinnen met kinderen die ondanks tijdgebrek toch een lekkere, voedzame maaltijd op tafel willen zetten,' zegt Chris Van Wettere, algemeen directeur van Colruyt, op de website. 'Voor onze klanten is het grote voordeel van een maaltijdbox dat ze alle ingrediënten in de juiste porties krijgen, samen met de receptfiche, en dus geen voedseloverschot meer hebben.'

Het nieuwe project is momenteel nog in testfase en zal achteraf bijgestuurd worden indien nodig. Wanneer ook de klanten kunnen kennismaken met het concept, is niet bekend. (DB)