Albert Heijn lanceert productscanner voor informatie over afkomst, inhoud en kookinspiratie

In een opslag alles te weten komen over de voedingswaarden, allergenen en herkomst van een bepaald product én ondertussen nog eens geïnspireerd worden met lekkere recepten: bij Albert Heijn kan het tegenwoordig. Een product inscannen met de camera van je smartphone is genoeg om al deze informatie overzichtelijk op te vragen.

Momenteel werkt de technologie op 35 producten van het eigen merk uit het vlees-, vis-, kip-, en vleeswarenschap, maar het is de bedoeling dat uit te breiden tot alle producten van het eigen merk. De producten waarbij het nu al mogelijk is, worden gemarkeerd met een sticker op de verpakking.

De app werkt op Android en iOS.