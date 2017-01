Zo creëer je de Dior Haute Couture look: tips van Peter Philips

De eerste couturecollectie van Maria Grazia Chiuri voor Dior was een schot in de roos, maar ook de frisse gezichten van de modellen, sommigen versierd met kleine gouden sterren, trokken de aandacht. Creatief directeur van Dior Make-Up Peter Philips legt uit wat zijn inspiratie achter deze look was, en hoe je deze zelf thuis kan nabootsen.

"Ik wou de mysterieuze maar verleidelijke atmosfeer van deze collectie nabootsen - een soort van moderne kijk op de prerafaëlieten, een vrouw met een zachte huid die licht lijkt te geven."

Het is logisch dat de huid voor deze look het meeste aandacht krijgt. "Ik wou niet te veel textuur toevoegen met poeders en vertrouwde volledig op de natuurlijke huidstructuur van de modellen." Hij gebruikte Diorskin Forever & Ever Wear Primer als basis, met daarover de Dior Forever Perfect Cushion foundation. Een beetje zachtroze blush en highlighter onder de wenkbrauwen, de neusbrug en het cupidoboogje maken het geheel af.

De wimpers zijn naakt en het ooglid is egaal gemaakt om de sterren en de glittter extra te laten uitkomen, een wit oogpotlood in de waterlijn geeft een wakkere blik. "Ik heb een andere sterrenvariatie gecreëerd voor ieder meisje dat in mijn stoel kwam te zitten." Hij bracht met een kwast in grote opwaartse bewegingen glitterpoeder aan van de jukbeenderen tot de slapen. De kleine metallic sterretjes op de wangen of aan de ogen kan je vastkleven met behulp van gezichtlijm (verkrijgbaar bij een kostuumwinkel) al kan een kleurloze lipgloss ook wonderen doen. (KS)