Waarom je in de winter best van dagcrème verandert

In de winter is de vochtigheidsgraad van de lucht zeer laag, zeker wanneer het vriest en voor mensen die in een gebouw met slechte luchtcirculatie en centrale verwarming werken. Het kan dus zijn dat je dagcrème waar je anders zo tevreden mee bent, je nu een droge, haast trekkerige huid geeft. professor toxicologie aan de VUB Vera Rogiers legt uit hoe dat komt.

Glycerol

"Een veelgebruikt ingrediënt in hydraterende producten is glycerol: het is goedkoop, het is huideigen en het hydrateert goed. Maar", aldus Rogiers, "glycerol is ook een ingrediënt die water gaat aantrekken. Wanneer de omgeving zeer weinig vocht bevat, gaat glycerol dat water dus uit de onderliggende lagen van de huid halen, in plaats van uit de lucht."

Rogiers adviseert daarom om voor zeer droge huid ook eens te proberen om een water-in-olie (w/o) emulsie te gebruiken, in plaats van een olie-in-water (o/w) emulsie die de meeste dagcrèmes bevatten. "Mensen hebben dat niet graag omdat zo'n w/o emulsie een vettig laagje lijkt te leggen op de huid, maar dat laagje beschermt dus wel degelijk tegen een droge omgeving", weet de toxicologe.

Een handig trucje om te weten wat voor formule je favoriete hydraterende crème heeft? Meng een beetje van de crème in water: mengt het goed, dan is het een olie in water-emulsie, blijft het brokkelig, dan is het water in olie. De meest bekende crème volgens water-in-olie formule is de blauwe doos van Nivea. (KS)