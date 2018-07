Uitgetest: Face Mapping en Microzone gelaatsbehandeling van Dermalogica

Op dertig minuten wordt je huid door een schoonheidsspecialiste onder handen genomen tijdens de Face Mapping en Microzone-behandeling. De specialiste analyseert de huid zone per zone en gebruikt de meest geschikte producten in functie van de toestand van de huid. 'Wie in Brussel werkt, kan bij ons terecht als ontspannende, maar ook verzorgende pauze', vertelt de schoonheidsspecialiste.

Op het menu: dubbele reiniging, scrub, masker en een hydraterende crème. Dat klinkt als de hoeveelheid producten die ik gewoonlijk in een maand gebruik en een half uur per dag uittrekken om mijn huid te behandelen, is een luxe die ik me enkel tijdens een schoonheidsbehandeling laat welgevallen. 'Ontspan je maar, dit is een half uurtje zen', klinkt het. Aangezien ik een gevoelige huid heb, die op sommige plaatsen roodheid vertoont, kiest de specialiste producten die mijn huid niet zullen irriteren.

'Eerst reinigen we je gezicht, want een propere huid zal de producten beter opnemen. Eerst met een olie, zo verwijderen we zweet, talg en make-up. Meteen daarna volgt een reinigend product aangepast aan je huid. Vervolgens een scrub. In jouw geval hebben we een zachte scrub gebruikt, omdat je wat last hebt van roodheid. Hierna krijg je een masker. Dat kan per zone van het gelaat een ander type masker zijn, om specifieke problemen aan te pakken. Vervolgens sluiten we af met een serum en een hydraterende dagcrème.'

Wat is nu precies het verschil met andere behandelingen, vraag ik: 'De bedoeling is niet een doekje voor het bloeden aan te bieden, maar de huid echt op langere termijn te verbeteren. Je kunt de producten ook thuis gebruiken en - natuurlijk in een korter tijdsframe - de behandeling zelf verderzetten. De producten zijn heel gemakkelijk om te gebruiken. De dubbele reiniging is essentieel, maar kan je thuis gerust onder de douche doen om tijd te besparen. Na de behandeling, hier of thuis, is je huid streelzacht.'

Verdict

Het half uur gaat sneller voorbij dan verwacht en het moet gezegd: mijn huid voelt proper, zacht en allesbehalve geïrriteerd aan. Ook de dagen na de behandeling blijft mijn huid gekalmeerd aanvoelen.

Deze treatment is ideaal voor wie een snelle, maar doeltreffende gelaatsbehandeling wil. Ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid. Vergeet geen vragen te stellen over je huid voor, tijdens of na de behandeling, want dat maakt deze gelaatsverzorging net interessant.

Wie echt helemaal op de hoogte wil zijn van de toestand van zijn/haar huid, raad ik aan de behandeling van een uur te boeken. Zo krijg je nog meer tijd om je huid op langere termijn een boost te geven en bij te leren over de verschillende zones van de huid.

De producten van Dermalogica zijn niet goedkoop, maar je kan er wel een tijdje mee voort.