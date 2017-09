'Mannen gaan niet naar een spa om zich te laten pamperen. Ze zijn meer resultaatgericht'

Toen ik vorige week naar (alweer) een heruitzending van Friends op televisie keek, viel me op hoe de serie vol niet zo subtiele stereotypen zit. In The One with Ross's Tan, een aflevering uit het tiende en laatste seizoen, brengt Monica haar man Chandler in verlegenheid door aan iedereen te vertellen dat hij naar de pedicure gaat. Stel je voor, een man die zijn voeten verzorgt. In 2003 werd daar nog hard om gelachen. Ik vraag me af of dat grapje vandaag nog zou worden gemaakt. Gaan we er nog altijd van uit dat een 'echte' man geen gevijlde nagels heeft?

...