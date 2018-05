Jeremy Scott voor MAC: 'Deze make-upcollectie is een hommage aan de muziekwereld'

Dat Jeremy Scott de handen in elkaar sloeg met MAC is niet zo vreemd. Het make-upmerk zorgt al jaren voor de looks op de modeshows van de ontwerper. 'MAC is een fantastische partner, die me al zo vaak heeft geholpen om mijn eigen visie te creëren. Het merk heeft een diepe band met de mode-industrie en is the real deal.'

Wat was de inspiratie voor de samenwerking met MAC?

SCOTT: 'Muziek is een constante in mijn leven. Wanneer ik me voorbereid voor mijn show of een ster kleed voor haar tour, zet ik altijd muziek op en gebruiken we dat als muze om de beelden en visioenen tot leven te brengen. Ik heb dit idee vertaald naar make-uppaletten in de vorm van een boom box, cassette en cd en op die manier een hommage gebracht aan de muziekwereld.

De verpakking lijkt niet op een make-upverpakking. Dat sluit aan bij de uitdrukking van mijn creativiteit. Mijn visie op mode en beauty gaat gepaard met humor en de manier waarop ik dingen zie: ik vervaag de lijnen.'

Wat betekent make-up voor jou en hoe beïnvloedt het mode?

SCOTT: 'Make-up is zo'n belangrijke tool om mijn levenswerk te vervullen. Wanneer modellen de catwalk op wandelen, maken ze een stomme film die mijn creaties tentoonstelt. Make-up vat de sfeer die ik wil uitdrukken en helpt me om mijn boodschap over te brengen. Aangezien de modellen in stilte de catwalk over schrijden, gebruiken we het licht, de make-up en de muziek om leven in dat moment te blazen.

Een felle lipstick of gewaagde smokey eye aanbrengen, kan een look drastisch veranderen. Statement make-up in combinatie met een simpele jeans en T-shirt zorgt meteen voor een totaal andere look.

Er zijn heel wat vrouwen en mannen die me inspireren om andere dingen te zien in mijn eigen ontwerpen. Het is belangrijk om mensen mijn werk op hun eigen manier te laten interpreteren. Ik stel mijn creaties voor, maar het is aan mijn klanten om het op hun eigen manier te aanvaarden en het echt van zichzelf te maken, ongeacht mijn intenties en inspiratie. Dat vind ik net super leuk, dat iedereen mijn ontwerpen op andere manieren kan zien.

Voor zowel beauty als mode, zou ik iedereen aanmoedigen om haar of zijn instinct te volgen. Als je jezelf mooi voelt bij het gebruiken van een bepaalde lippenstift of kleur, zal je de triomf van het individu voelen. Zelfzekerheid is voor mij het geheim van echte schoonheid.'

Kan je de grootste beauty trends van 2018 voorspellen?

SCOTT: 'Eerlijk? Als ik denk aan make-up denk ik echt aan iets heel erg persoonlijks. Het is tijd voor de drager ervan om gewoon helemaal zichzelf te zijn. Er zijn eindeloos veel stijlen, smaken en opinies waar je je mee kan vereenzelvigen.

Mode en beauty zijn voor mij zoveel meer dan de 'in of uit'-lijst. Mensen zouden hun instincten moeten volgen en stoutmoedig, fun en persoonlijk zijn als het aankomt op mode en beauty.'

Hoe zou je de Jeremy Scott vrouw beschrijven?

SCOTT: 'Mijn muze is altijd muzikaal. Ze is de vrouw op het podium of backstage. Ze kan een zangeres zijn of een fan met het enthousiasme van een meisje dat voor het eerst naar een concert gaat. Muziek is heel belangrijk in het leven van de Jeremy Scott girl.

Wat is jouw persoonlijke levensmotto?

SCOTT: 'Wacht nooit op jezelf. Er was een periode, toen ik pas begon, dat ik mezelf wijsmaakte dat er bepaalde dingen pas konden wanneer ik meer succes had. Ik dacht dat ik meer tijd nodig had of dat ik er zelf nog niet klaar voor was. Recent ben ik tot de constatatie gekomen dat iedereen zijn of haar leven ten volle moet beleven, in al z'n capaciteit. Wacht niet op ideeën.

Nu herinner ik mezelf daar constant aan. Het moment is daar om je uit je comfortzone te betreden en de angst van het onbekende te omarmen.'

Het favoriete palet van Scott is de boom box (M·A·C Jeremy Scott Lo-Fi / Eye Shadow x 28). 'Het is zo sterk en gedurfd met al die verschillende kleuren. Het palet maakt echt een statement. Het past bij alle verschillende schoonheden die houden van mijn kleding.

Iedereen is zo uniek, elke persoon heeft een andere huidskleur en ik wilde dat mijn producten voor al die schoonheden gebruikt kunnen worden op verschillende momenten. Met wat we gemaakt hebben, kan ik mijn armen rond zoveel verschillende mensen slaan', aldus de ontwerper.