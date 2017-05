Beautymythes doorgeprikt: Zijn parabenen echt slecht voor je?

Vooraleer we de veiligheid van parabenen onder de loep nemen, is het belangrijk om te begrijpen wat parabenen nu eigenlijk zijn. Simpel gezegd zijn het bewaarstoffen. Veel cosmetische producten bestaan uit een waterbasis die vatbaar is voor bacteriële besmettingen. Een goede bewaarstof is daarom essentieel om de groei van schimmels en bacteriën tegen te gaan, een beetje zoals een ijskast ook je voedsel vers zal houden.

...