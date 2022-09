You do you

Gewoon dragen waar je zin in hebt is ook dit seizoen de belangrijkste mantra van de mannenmode. Of dat nu een ‘trui’ is die als spaghetti over je lichaam valt of een croptop in bubbelgumroze: niks stoerder dan nergens voor terugdeinzen.

1. ZANDLOPER

Pakken en mantels met extra brede schouders en daaronder eventueel een wespentaille, ergens tussen superheld en eightiesdiva. Prada evoceert Dick Tracy en de Amerikaanse jaren veertig.

2. BACK TO BLACK

Het menselijk oog heeft soms rust nodig. Als het allemaal te veel wordt – te veel kleur, te veel prints, te veel chaos, te veel scrollen en swipen – dan kan een kuur zwart deugd doen. Elegant de winter in, van Jan-Jan Van Essche tot Zegna.

3. BIJ DE PINKEN

Dat gezegd hebbende: van een hele winter in het zwart wordt een mens niet vrolijk. Think af en toe misschien ook eens pink: een toets roze licht je leven op. Bij onze favorieten: het ik-speel-dwarsfluit-in-de-fanfare-circa-1963-jasje van AMI Paris, in gesatureerd bubbelgumroze, en de mantel met riem van stukgescheurd jeansshortje van Loewe, in zalmroze.

4. MECANICIEN

Sexy mecanicien of opgeschoten kleuter in kruippak? Wij kiezen zonder dralen voor de eerste optie, in een versie van Miuccia Prada en Raf Simons bij Prada – in geelgroene ‘toile cirée’ of zilver – of in de interpretatie van Craig Green.

5. TRAWANT IN TRUI

Er zijn dit najaar rare dingen aan de hand met de oude vertrouwde wollen wintertrui, thans geremixt tot iets veel abstracters – hier en daar, zoals bij Y/Project of Rick Owens, blijft alleen nog een hoopje spaghetti over. Onze favoriete truien van het seizoen, van Paul Smith en Sacai, zijn net iets klassieker.

6. LEATHER BOY

Verwant met de mecanicien, maar net iets gevaarlijker: de stoere leather boy is van alle tijden. Dat leer hoeft overigens geen echt leer te zijn – Courrèges zweert al sinds de jaren zestig bij vinyl – en het hoeft ook niet noodzakelijk diepzwart te zijn. Gekleurd leer is soms net iets avontuurlijker.

7. PIJP OP HOL

De jeansbroek van het seizoen is lekker wijd. Draag er een witte tanktop bij zolang het weer dat toelaat. Of ga voor de oversized kaki, zoals de ‘Giant Chino’, de onverwachte hit van de eerste collectie van streetwearlegende Brendon Babenzien voor J. Crew. Een tweedehandse Dockers mag ook.

8. DOUBLE TROUBLE

Kim Jones interpreteert bij Dior de ‘Veste Bar’ uit het patrimonium van de illustere Fransman. Even elegant: de double-breasted jassen van Fendi. Maar de coolste jassen met dubbele rij knopen zijn die van een ander Italiaans merk, Magliano (zie ook: de zandloper-trend).

9. CROPTOP & CO

Sinds Timothée Chalamet op een awarduitreiking zonder hemd onder zijn pak opdraafde, is het voorschrift ‘clothing optional’ niet langer alleen bestemd voor naaktstranden. Ja, niets onder je smokingjasje dragen, dat mag. Met je biceps pronken in een mouwloos truitje: mag ook. De croptop voor mannen: nog altijd immens populair, zie Loewe en VTMNTS. Toch maar hopen dat het komende winter niet te hard gaat vriezen.

10. DONS ONDER ONS

Nee, niet het dons op je bovenlip – al blijven snorren, dik en dun, populair – maar wel het al dan niet synthetische dons in wat altijd wel het ideale kledingstuk zal blijven voor koude winterdagen: gewichtloos, maar toch warm. Favoriet: de blousons van de Ierse ontwerper Robyn Lynch, gemaakt van deadstock sportkledij van Columbia.

11. KALEIDOSCOOP

Glitter, ongewone kleurencombinaties, vestimentaire chaos, ergens tussen psychedelisch en grunge. We keren stilaan terug naar een meer ingehouden, eerder minimale mode, en dus laten we ons de komende maanden beter nog even gaan, naar het voorbeeld van onder meer Liberal Youth Ministry, Lazo-schmidl en Bluemarble.

