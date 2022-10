Geur zonder gender

Laat jij je bij het kiezen van je parfum nog leiden door genderstereotypen, al is het onbewust? Volgens een enquête onder 2000 Belgen zijn vrouwen op dat vlak avontuurlijker dan mannen. En ook jongeren laten zich niet in hokjes duwen.

Bloemengeuren voor haar, houttonen voor hem, verpakt in een flesje dat beantwoordt aan de klassieke codes van de parfumwereld… Met de komst van heel wat genderfluïde parfums werd dat idee grondig door elkaar geschud. Het Gentse huis Miglot Fragrance Lab koos van bij aanvang voor deze filosofie. Uit de enquête die het jonge merk afnam bij 2000 personen, blijkt dat een meerderheid van de Belgen de genderneutrale geuren wel kan smaken. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van de meeste opiniepeilingen die als representatief voor de bevolking worden beschouwd. Voor Kristof Lefebre, de neus van Miglot, “ging het in eerste instantie om een soort van objectieve peiling naar de parfumgewoontes van de Belgen”. Een manier ook om te bevestigen – of net niet – wat de jonge parfumeur, apotheker van opleiding, instinctief aanvoelde. Toch waren er enkele verrassingen te noteren.

Het eerste goede nieuws: de Belg staat eerder open – toch in theorie – voor genderfluïde parfums. Zo vindt 65% van de ondervraagden dat een parfum niet geslachtsgebonden is en dat iedereen het recht heeft de geur te dragen die hij of zij verkiest. Die mening wordt gedeeld in de drie gewesten van ons land, met wat meer enthousiasme in Brussel, waar dat cijfer oploopt tot 71,5%. We zien geen significante verschillen op het vlak van leeftijd of geslacht. De zaken zijn wat minder eenduidig wanneer we dieper ingaan op wat mensen echt dragen. Slechts 56% van de respondenten bevestigt de geur te hebben gekozen die ze het lekkerst vonden, zonder daarbij rekening te houden met het feit dat het een parfum voor mannen of vrouwen was. Slechts 52% van de Vlamingen volgt die redenering, tegenover 62% van de Franstaligen. Dezelfde vaststelling voor 60% van de vrouwen tegenover 52% van de mannen, net als voor 60% van de personen jonger dan 34 jaar tegenover 54% van de 55-plussers.

Een kwestie van opvoeding

Hoewel we in principe dus persoonlijke smaak laten primeren, blijkt in de praktijk dat we niet allemaal staan te trappelen om nieuwe parfumhorizonten te verkennen. Zo verklaart maar 5% van de mannen die parfum gebruiken dat ze een vrouwelijk geurtje gebruiken. En 9% geeft aan een neutraal parfum te gebruiken. Er zijn echter twee keer zoveel vrouwen (11%) die zich parfumeren met een mannengeurtje en evenveel die een neutraal parfum dragen. Ook de vorm van het flesje speelt een rol: 41% van de mannen wil geen flacon met “overduidelijk” vrouwelijk design in hun badkamer, terwijl slechts 23% van de vrouwen – die natuurlijk ook al jarenlang mannelijke stukken in hun kleerkast hebben hangen – nee zou zeggen tegen een parfumflesje met een mannelijke uitstraling. Als het aankomt op de eigenschappen van een geur, vindt meer dan één man op drie (36%) dat de vrouwelijke geurlijnen geslaagder zijn dan hun mannelijke tegenhangers, terwijl iets minder dan een derde van de vrouwen (27%) het omgekeerde vindt. Kristof Lefebre is niet verrast. “Wanneer klanten onze boetiek binnenstappen, is hun eerste reflex nog altijd om te vragen welke onze mannen- en vrouwenparfums zijn. Dat verandert niets aan mijn manier van werken, want voor mij is een geurlijn in essentie genderneutraal. Het enige wat ons onderzoek bewijst, is dat het een kwestie is van opvoeding en communicatie.” Een nieuw onderzoek dat hij over enkele jaren wil uitvoeren, zal moeten uitwijzen of de Belg al dan niet avontuurlijker is geworden.

3 houtgeuren Niet onverwacht staan voor 29,2% van de ondervraagden de houtige noten aan kop, het liefst een geur met kruidige accenten, bijvoorbeeld een toets van zwarte peper zoals bij Miglot.

3 Bloemengeuren Voor 22,7% van de ondervraagden staan bloemen bovenaan op het lijstje, hoger dan zoete en kruidige noten.

Miglot Eau de Parfum Formula 28 © National