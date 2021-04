Tijdens de lockdown brengen we een groot deel van onze tijd thuis door. Een onveranderde omgeving kan zorgen voor verminderde motivatie en inspiratie. Tijd om je interieur opnieuw op te fleuren.

Het thuis werken en leven leidt tot een gebrek aan afwisseling van omgeving. Volgens een onderzoek van Kunst in Huis vindt 70 procent van de Vlamingen een inspirerend interieur een belangrijke factor voor hun productiviteit. Met deze interieurtrends maak je van jouw leefruimte een motiverende omgeving.

Plant-based

Groene planten en natuurtoetsen in het interieur zijn altijd een goed idee. Denk aan bamboe, rotan of verschillende soorten hout die rust in de kamer brengen. IKEA heeft in 2020 bamboe uitgeroepen tot interieurtrend van het jaar, maar ook in 2021 blijft deze plant zijn plaatsje behouden in onze leefruimte. Ga alvast inspiratie opdoen voor meubels met bamboe op de online webshop van Ecobam Bamboe

Bovendien kan je groene planten inschakelen als een natuurlijk luchtzuiveringssysteem en geven ze een kleurrijke toets aan je interieur. Voor de ideale plant ga je best langs bij je lokale bloemist of plantenwinkel. Hier zal je alle info vinden die je nodig hebt om de perfect match uit te kiezen die past bij jouw stijl, interieur en de lichtinval bij je thuis.

Back to basics

Binnenhuisarchitecte Nathalie Deboel bracht deze maand haar eerste collectie meubels uit met allerlei houtsoorten, zoals eik en notenhout, waarmee ook zij knipoogt naar de natuur, evenwicht en eenvoud. De collectie kreeg de bijpassende naam 'Nomad'.

Naast de bruine houttinten is ook grijs een veelgebruikte kleur dit seizoen. We spreken hier niet over volledig grijze muren, maar eerder stenen elementen. Deze stijl blikt terug op de oertijd en de eenvoud waarin de mens leefde. Het decoratiemerk M AAH heeft voor zijn nieuwste collectie handgemaakte, stenen decoratie ontworpen met een focus op de ruwe imperfectie.

M AAH, Everdijstraat 30, 2000 Antwerpen.

Eco-design

Wie graag wat meer leven in de brouwerij brengt, kan kiezen voor opvallende decoratie, bij voorkeur uit duurzame materialen. Deze stijl vind je onder andere terug bij Jean-Philippe Demeyer. Deze Belgische interieurarchitect staat bekend om zijn romantische decoratie met veel kleur. Dit seizoen sloeg hij de handen in elkaar met het Zweedse merk 'Svenskt Tenn' waarvoor hij decoratie ontworpen heeft met overschotten van materialen. JP Demeyer opent eind deze maand ook zijn nieuwe 'Interior and Garden Design Studio' in Knokke.

JP Demeyer, Zeewindstraat 4, 8300 Knokke

Bij de online shop van het upcyclingplatform IWAS kan je terecht voor kleurrijke, handgemaakte tafelaccessoires en glaswerk. Dit Belgisch merk biedt decoratie aan gemaakt van afgedankte grondstoffen. Bovendien hanteren ze een giving back-systeem voor de boeren in India en Indonesië, waar de productie plaatsvindt. De boeren krijgen een eerlijk loon zodat hun kinderen naar school kunnen en voor elk verkocht product van IWAS, schenken ze daarbovenop nog een maaltijd aan de lokale bevolking.

Uitleenkunst

Wie graag eens wat afwisselt qua decoratie, kan terecht bij Kunst in Huis. Bij deze organisatie kan je namelijk kunst huren, die je kan omruilen zo vaak je wilt. Je huidige werk beu? Breng het terug en kies iets nieuws uit via de online catalogus. Verliefd geworden op een schilderij? Er is ook een mogelijkheid tot kopen. Wegens een kortingsactie heb je nu al een kunstcheque van zes maanden voor 50 euro of twaalf maanden voor 100 euro. Schenk de bon aan familie of vrienden en help ook hen aan een inspirerend interieur.

Kunst in Huis, Bloemenstraat 32, 1000 Brussel

Het thuis werken en leven leidt tot een gebrek aan afwisseling van omgeving. Volgens een onderzoek van Kunst in Huis vindt 70 procent van de Vlamingen een inspirerend interieur een belangrijke factor voor hun productiviteit. Met deze interieurtrends maak je van jouw leefruimte een motiverende omgeving.Groene planten en natuurtoetsen in het interieur zijn altijd een goed idee. Denk aan bamboe, rotan of verschillende soorten hout die rust in de kamer brengen. IKEA heeft in 2020 bamboe uitgeroepen tot interieurtrend van het jaar, maar ook in 2021 blijft deze plant zijn plaatsje behouden in onze leefruimte. Ga alvast inspiratie opdoen voor meubels met bamboe op de online webshop van Ecobam BamboeBovendien kan je groene planten inschakelen als een natuurlijk luchtzuiveringssysteem en geven ze een kleurrijke toets aan je interieur. Voor de ideale plant ga je best langs bij je lokale bloemist of plantenwinkel. Hier zal je alle info vinden die je nodig hebt om de perfect match uit te kiezen die past bij jouw stijl, interieur en de lichtinval bij je thuis.Binnenhuisarchitecte Nathalie Deboel bracht deze maand haar eerste collectie meubels uit met allerlei houtsoorten, zoals eik en notenhout, waarmee ook zij knipoogt naar de natuur, evenwicht en eenvoud. De collectie kreeg de bijpassende naam 'Nomad'.Naast de bruine houttinten is ook grijs een veelgebruikte kleur dit seizoen. We spreken hier niet over volledig grijze muren, maar eerder stenen elementen. Deze stijl blikt terug op de oertijd en de eenvoud waarin de mens leefde. Het decoratiemerk M AAH heeft voor zijn nieuwste collectie handgemaakte, stenen decoratie ontworpen met een focus op de ruwe imperfectie. M AAH, Everdijstraat 30, 2000 Antwerpen.Wie graag wat meer leven in de brouwerij brengt, kan kiezen voor opvallende decoratie, bij voorkeur uit duurzame materialen. Deze stijl vind je onder andere terug bij Jean-Philippe Demeyer. Deze Belgische interieurarchitect staat bekend om zijn romantische decoratie met veel kleur. Dit seizoen sloeg hij de handen in elkaar met het Zweedse merk 'Svenskt Tenn' waarvoor hij decoratie ontworpen heeft met overschotten van materialen. JP Demeyer opent eind deze maand ook zijn nieuwe 'Interior and Garden Design Studio' in Knokke. JP Demeyer, Zeewindstraat 4, 8300 KnokkeBij de online shop van het upcyclingplatform IWAS kan je terecht voor kleurrijke, handgemaakte tafelaccessoires en glaswerk. Dit Belgisch merk biedt decoratie aan gemaakt van afgedankte grondstoffen. Bovendien hanteren ze een giving back-systeem voor de boeren in India en Indonesië, waar de productie plaatsvindt. De boeren krijgen een eerlijk loon zodat hun kinderen naar school kunnen en voor elk verkocht product van IWAS, schenken ze daarbovenop nog een maaltijd aan de lokale bevolking.Wie graag eens wat afwisselt qua decoratie, kan terecht bij Kunst in Huis. Bij deze organisatie kan je namelijk kunst huren, die je kan omruilen zo vaak je wilt. Je huidige werk beu? Breng het terug en kies iets nieuws uit via de online catalogus. Verliefd geworden op een schilderij? Er is ook een mogelijkheid tot kopen. Wegens een kortingsactie heb je nu al een kunstcheque van zes maanden voor 50 euro of twaalf maanden voor 100 euro. Schenk de bon aan familie of vrienden en help ook hen aan een inspirerend interieur.Kunst in Huis, Bloemenstraat 32, 1000 Brussel