Ja, we kunnen alweer een tijdje naar het museum, maar wie liever een stil leven leidt, creëert de kunst gewoon thuis.



1. Goudkleurig behangpapier Sapphire 69196, Arte. 2. Petrol gordijnen, LIV Intérieur. 3. Kastanjebruin katoenen netzakje, Dille & Kamille. 4. Gestreepte stof Arc en ciel, Christian Lacroix voor Designers Guild. 5. Petrol stof in 100% Trevira Matrix 0782, Patricia Urquiola voor Kvadrat. 6. Zwarte vaas, Jars bij The Recollection. 7. Gedroogde oranje bloemen, Van Uytsel. 8. Petrol kussensloop in breed ribfluweel en met katoenen onderkant, Dille & Kamille. 9. Lichtblauwe fluwelen dekbedovertrek, Auping. 10. Zandgrijs tafelkleed in 100% linnen, Libeco. 1. Smaragdgroene katoenen dekbedovertrek, Essenza bij De Bijenkorf. 2. Donkergroene katoenen dekbedovertrek met exotisch palmmotief, Snurk bij De Bijenkorf. 3. Fluwelen donkergroene dekbedovertrek, Auping. 4. Zonnebloemgele bouclé meubelstof Tiempo 8870 Sole, Leolux. 5. Goudkleurige ribfluwelen meubelstof Spazio 403 Yellow, Leolux. 6. Kom XL, Vitra. 7. Bamboe tafel met witte metalen poten, PS 2012, Ikea. 8. Witte vaas Kontur met grafisch profiel, ontwerp van Turi Heisselberg voor Kälher. 9. Witte katoenen servet, Dille & Kamille. 10. Kommetje, HK Living. 11. Kussensloop in linnen en katoen Parterre Geo, Designers Guild. 12. Donkere goudkleurige fluwelen meubelstof Rego, Leolux. 1. Behang met geweven structuur en metallic groen accent Artisan Fringe 40324, Arte. 2. Citroengele thermos, Stelton bij De Bijenkorf. 3. Kastanjebruin behang van fluweel en linnen Flamant Suite III, Arte. 4. Mosterdkleurig behang met gevlochten motief Avalon Weave 31574, Arte. 5. Tapijt Moss in schapenwol, Bea Mombaerts voor Serax.6. Rieten onderlegger, Dille & Kamille.7. Ovaal dienblad Passe Partout, Vincent Van Duysen voor Serax. 8. Bruin fumé waterglas, Iittala. 9. Linnen servet, Libeco. 10. Gezandstraalde pijp, Germanus via Amazon. 1. Lila behang wallcoverings 02, Missoni Home by Arte. 2. Paars satijnen lint, Veritas. 3. Oudroze plaid met ruitmotief, HK Living. 4. Roze behang Oculair-Line 80709, Arte. 5. Shoppingtas in jute, Dille & Kamille. 6. Koningsblauwe meubelstof Hallingdal 754, Leolux. 7. Bordeaux lint, Veritas. 8. Gebloemd tafelkleed, Dille & Kamille. 9. Grijze keramiekschotel, Serax. 10. Mosterdgeel linnen tafelkleed, Libeco. 11. Bordeaux stof Harald 3 0612, ontwerp van Fanny Aronsen & Raf Simons, voor Raf Simons by Kvadrat.