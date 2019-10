Robuuste woning met rondingen: 'Noem dit huis geen hedendaags kasteel'

In een bosje onder de E17 in Gentbrugge bouwde BLAF Architecten een woning met een dikke schil van recuperatiebaksteen. Is dit het kasteel van de eenentwintigste eeuw? 'We zijn allergisch voor zulke metaforen.'

BLAF bouwde een hedendaagse woning in recuperatiebakstenen in een bosje vlak bij de E17. De bomen errond bepaalden de plaatsing op de kavel. © Stijn Bollaert

Nee, dit huis is geen hedendaags kasteel of bastion. En ook geen ronde donjon die beschermt tegen de buitenwereld. 'Bij BLAF Architecten zijn we allergisch voor dat soort metaforen. Ze zijn misleidend. Onze zienswijze is compleet anders', zeggen Bart Vanden Driessche en Lieven Nijs, oprichters en zaakvoerders van het Lokerse bureau.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×