De Kringwinkel Antwerpen opent op zaterdag 6 juni een nieuwe winkel op de site van de Blikfabriek in Hoboken. De focus ligt er op grotere meubelen. 'Een soort van tweedehands IKEA dus', klinkt het met een knipoog.

'We merken dat mensen meubelen toch nog vaker nieuw kopen dan tweedehands, kijk maar naar de rijen bij IKEA op hun heropening', zegt Louise Vrints, marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. 'Dit komt doordat de keuzemogelijkheden bij tweedehands vaak beperkter zijn. Daarom willen we een duurzaam alternatief bieden waar mensen een ruim aanbod een veel keuze hebben.'

Dat komt er nu in de Blikfabriek, waar De Kringwinkel maar liefst 1000 m² aan meubelen ter beschikking stelt. Ook de verhuurdienst van De Kringwinkel, Kringverhuur, verhuisde begin dit jaar reeds naar dezelfde locatie. 'Mensen kunnen hier dus zowel meubelen huren als kopen, de perfecte match', aldus Louise.

Om de opening in de verf te zetten, krijgt elke klant in de week van 6 tot en met 13 juni een meeneemkorting van twintig procent.

De Kringwinkel Blikfabriek Krugerstraat 232 2660 Hoboken

