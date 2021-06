Tussen het gebladerte, weg van de drukte en met een nieuw perspectief op de wereld overspoelt een boomhut je met een instant vakantiegevoel. Broers Bruno en Nicolas De Brabandere bouwen al tien jaar zulke houten luchtkastelen.

'Alsof we op vakantie zijn in eigen tuin. Onze boomhut is een oase met uitzicht over de landerijen, velden met paarden en onze tuin vol hyacinten. Net het Hallerbos.' We kunnen niet anders dan eigenares Inge gelijk geven. We staan in haar tuin, maar het voelt als een stukje Arcadië in Oost-Vlaanderen. Deze boomhut lijkt in de verste verten niet op het rommelige timmerwerk dat mijn vader ooit fabriceerde in de kastanjeboom naast ons huis. De strakke glazen kubus is perfect afgewerkt. 'Ons huis, met een interieur van Claire Bataille en Paul Ibens, is kindonvriendelijk. Onze acht kleinkinderen vonden het hier maar saai, omdat ze overal moeten afblijven en in de tuin moeten oppassen voor de vijver. Voor hen wilde ik een boomhut bouwen, maar wel één die paste bij onze moderne woonst. Het mocht geen dichte hut zijn zoals je vroeger zag. Zoiets wordt al gauw vochtig en zit vol spinnen waardoor niemand er nog in kruipt', zegt Inge. 'Dit is nu het domein van de kleinkinderen. Ze kunnen zich hier terugtrekken, samenkomen en rommel maken. Er is geen wifi, alleen boeken, spelletjes en een zetel. Dankzij het veilige ontwerp kan zelfs de jongste van vier hier zelfstandig in en uit klimmen. En ik kan ze toch nog een beetje in de gaten houden door het vele glas.'

...

'Alsof we op vakantie zijn in eigen tuin. Onze boomhut is een oase met uitzicht over de landerijen, velden met paarden en onze tuin vol hyacinten. Net het Hallerbos.' We kunnen niet anders dan eigenares Inge gelijk geven. We staan in haar tuin, maar het voelt als een stukje Arcadië in Oost-Vlaanderen. Deze boomhut lijkt in de verste verten niet op het rommelige timmerwerk dat mijn vader ooit fabriceerde in de kastanjeboom naast ons huis. De strakke glazen kubus is perfect afgewerkt. 'Ons huis, met een interieur van Claire Bataille en Paul Ibens, is kindonvriendelijk. Onze acht kleinkinderen vonden het hier maar saai, omdat ze overal moeten afblijven en in de tuin moeten oppassen voor de vijver. Voor hen wilde ik een boomhut bouwen, maar wel één die paste bij onze moderne woonst. Het mocht geen dichte hut zijn zoals je vroeger zag. Zoiets wordt al gauw vochtig en zit vol spinnen waardoor niemand er nog in kruipt', zegt Inge. 'Dit is nu het domein van de kleinkinderen. Ze kunnen zich hier terugtrekken, samenkomen en rommel maken. Er is geen wifi, alleen boeken, spelletjes en een zetel. Dankzij het veilige ontwerp kan zelfs de jongste van vier hier zelfstandig in en uit klimmen. En ik kan ze toch nog een beetje in de gaten houden door het vele glas.' Hoewel ze de hut voor haar kleinkinderen bouwde, profiteren Inge en haar man Jan er minstens evenveel van. 'Zodra ik een halfuurtje tijd heb, kom ik naar hier om tot rust te komen. Mijn man was aanvankelijk sceptisch toen ik opperde om een boomhut te bouwen. 'Gaan we dat wel genoeg gebruiken?' vroeg hij zich af. Maar nu zit hij er vaak zelf met een sigaar en een glas whisky. Als er vrienden komen eten, aperitieven we hier. De boomhut is zo gezet dat we precies de avondzon hebben. Hij is dus multifunctioneel. Je kunt er zelfs in slapen dankzij een platform dat je naar beneden takelt. Zo wordt het een gastenkamer, want in ons tuinhuis ernaast zit een douche en een toilet.' Deze prachtige boomhut werd gebouwd door Bruno (31) en Nicolas (33) De Brabandere, twee broers die letterlijk hun jongensdroom waarmaakten. Al tien jaar bouwen ze met hun bedrijf Hogerhuis super-de-luxe boomhutten, voor particulieren of bedrijven. 'Voor een klassieke boomhut moet je ons niet bellen. Die timmer je met een beetje handigheid gewoon zelf. Bij ons kom je voor iets bijzonders. Zo maakten we al exemplaren met twee verdiepingen, sanitair, maatmeubelen, drijvende pontons, elektriciteit en een death ride', zegt Bruno. De broers mikken letterlijk hoog met hun hutten. 'Wij maken geen chalet op palen. Onze boomhutten zijn modern en architecturaal.' Geen toeval, want Bruno is architect van opleiding en verantwoordelijk voor het creatieve en commerciële luik van Hogerhuis. Nicolas doet de praktische en zakelijke opvolging. Met de zes boomhutten die ze bouwden voor logeeradres Ici in de Ardennen (voordien bekend als Slô) toonden de broers wat ze in hun mars hebben: strakke volumes in glas en hout die mijlenver af staan van de blokhutesthetiek. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Een klein eenvoudig model start bij 12.000 euro. Het grotere exemplaar, zoals de boomhut van Inge en Jan, kost zo'n 60.000 euro. Al noemt de eigenares het haar beste investering van de laatste jaren. Zowat elke vader droomt ervan om een boomhut te bouwen voor zijn zoon of dochter. Al blijft het vaak bij een droom. Want wie een beetje boomhut wil bouwen, moet een halve ingenieur, boomchirurg en schrijnwerker zijn. Met andere woorden: om die kinderlijke fantasie te realiseren, is er heel wat volwassen knowhow nodig. Daarom helpen Bruno en Nicolas graag ouders met twee linkerhanden of tijdsgebrek. 'Voor een goede boomhut heb je in de eerste plaats een goede gezonde boom nodig', weet Bruno, die zijn hutten zo ontwerpt dat hij niet in de boom moet zagen of boren. Dankzij een ingenieus kabelsysteem blijven de bomen intact. Als er geen goede bomen voorhanden zijn, maken ze ook paalhutten. Bij de hut waar wij op bezoek zijn, loopt de boom door het platform, het terras zeg maar, en dus niet door de hut zelf. Hun eerste hut bouwden Bruno en Nicolas 25 jaar geleden. Op hun achtste, samen met hun twee andere broers. Ze gebruikten rondslingerende palletten en ander bouwmateriaal, omdat hun ouders toen aan het verbouwen waren. Ze noemen zichzelf echte buitenkinderen. Wat had je anders verwacht van vier plattelandsbroers die opgroeiden aan de Scheldevallei in Merelbeke, een landelijke gemeente even buiten Gent? 'Een PlayStation hadden we niet. We waren altijd buiten aan het brielen en moosen. Onze eerste boomhut palmde vijf knotwilgen in. De verschillende delen waren verbonden met loopbruggen', vertelt Bruno. Een paar jaar later vroeg onze oom om een boomhut te bouwen voor onze neefjes en nichtjes. Hij liet ons bij de houthandel alles kopen wat we nodig hadden. Fantastisch, want dat was de eerste keer dat we niet met restmateriaal aan de slag moesten. Als verloning kregen we onze eerste grote boormachine. En zo waren we vertrokken.' Het duo bleef boomhutten bouwen in de weekends en vakanties. Hogerhuis startte toen Nicolas pas was afgestudeerd als handelsingenieur. Bruno studeerde nog architectuur aan Sint-Lucas in Gent. Ze bieden een onestopshopservice die het hele boomhuttraject verzorgt van concept en ontwerp tot uitvoering en plaatsing. Intussen maken ze naast boomhutten ook tiny houses en bijgebouwen als garages en poolhouses. Ze hebben ook bedrijven voor tuinonderhoud en zwembaden, en bieden zo een totaalpakket aan voor alles wat outdoor is. Vragen wij ons alleen nog af: waar komt die drang eigenlijk vandaan om in een boom te kruipen, te zitten en zelfs te wonen? 'Een boomhut is het ultieme symbool van leven in symbiose met de natuur', aldus de Amerikaanse architectuurspecialist Philip Jodidio, die voor Taschen het boek Tree Houses schreef over de vijftig mooiste boomhutten ter wereld. 'Boomhutten zijn van alle tijden en alle streken, zowel in de jungle als in steden. Zo had de bekende 16de-eeuwse kunstmecenas Cosimo de Medici in zijn tuin een gigantische boomhut met een marmeren tafel en stromend water. In het 19de-eeuwse Parijs was er net buiten de stad een cabaret met tweehonderd tafeltjes in drie aaneengeschakelde boomhutten: Le Grand Robinson', schrijft Jodidio. 'Al zolang er mensen zijn, klimmen ze in bomen. Om beschutting te zoeken, te vluchten of de wereld vanuit een ander perspectief te zien. De motieven van de huidige boomhuthype zijn heel gelijkaardig: mensen verlangen naar afzondering en nabijheid van de natuur. In een boomhut ontsnap je even aan de druk van het moderne leven. Je keert terug naar een eenvoudiger bestaan waarin je afhankelijk bent van de natuur. Een boomhut daagt je uit, omdat het letterlijk de vaste grond onder je voeten vandaan haalt en je confronteert met het risico op vallen.' Al signaleert Jodidio ook een fenomeen dat hij de 'domesticatie van de boomhut' noemt. 'Waren boomhutten vroeger een ruige oerplek, dan krijgen ze tegenwoordig alle comfort: van ligbad tot plasma-tv. Ze lijken steeds meer op gewone huizen, hetzij kleiner en op hoogte, waardoor het idee vervaagt van een plek weg van de gewone wereld.' En dat is spijtig, want de aantrekkingskracht van boomhutten schuilt nu net daarin. Het is een van de weinige plaatsen waar je nog ongestoord kunt dagdromen, ontspannen of zelfs werken. Je bent er in limbo, tussen hemel en aarde. Als zwevende sprookjeskastelen triggeren ze onze verbeelding en roepen ze herinneringen op aan onze kindertijd. In een boomhut stap je een magische wereld binnen. Dat vindt ook Nicolas van Hogerhuis: 'Een boomhut is meer dan een stapel planken. We creëren echt een leefwereld. Een boomhut is de ultieme manier om je terug te trekken in de natuur, iets waar we vandaag meer dan ooit nood aan hebben.' De Duitser Andreas Wenning, grondlegger van de hedendaagse boomhut, vat mooi samen wat een boomhut betekent: 'Een belofte van avontuur voor kinderen, een toevluchtsoord voor volwassenen, een romantische hideaway dicht bij de natuur.' Of zoals de eigenares van de boomhut op deze pagina's het zegt: 'Het is dankzij onze boomhut dat mijn man en ik de lockdowns zo goed doorgesparteld hebben. Zelfs nu de grenzen weer opengaan, voelen we niet de drang om meteen onze koffers te pakken. Wij blijven nog even in onze boomhut tot de grote drukte gepasseerd is.' hogerhuis.com