Het Antwerpse stadhuis was met zo'n dikke 450 jaar op de teller dringend aan renovatie toe. Ann Volders, projectleider stad Antwerpen, en architect Bart Biermans van HUB Architecten leiden ons rond in wat een huzarenstukje blijkt.

Het huidige stadhuis werd in 1565 ingehuldigd om amper elf jaar later bijna volledig uit te branden tijdens de Spaanse Furie, waarop in 1579 met de heropbouw werd gestart. In de loop van de negentiende eeuw kwam er een eerste echte verbouwing, onder leiding van onder meer de neoclassicistische architect Pierre Bruno Bourla. De binnenplaats werd een trapzaal en de zalen werden aangepast aan de moderne instellingen. Eind 1999 werd het stadhuis erkend als Unesco-werelderfgoed. Het is een van de oudste stadhuizen ter wereld dat nog steeds als dusdanig fungeert.

...