Als we niet naar buiten kunnen, maken we het binnen maar gezellig. Daar kunnen Belgische fotografen bij helpen. Omdat ze niet uit hun 'kot' mogen om te werken, verkopen ze prints van hun werk via online platformen. Tijd om die lege muren eindelijk eens te vullen met lokaal talent.

Ook fotografen blijven in hun 'kot' tijdens de coronacrisis. Aangezien hun job bestaat uit portretten maken, optredens op de gevoelige plaat vastleggen, de nieuwste mode fotograferen, de natuur in beeld brengen of reisreportages schieten, hebben ze momenteel geen of erg weinig inkomsten. Gelukkig kunnen we hen een handje helpen. Via deze platformen kan je prints kopen van de mooiste beelden van enkele talentvolle Belgische fotografen. Zo kan je toch een beetje reizen of wegdromen tijdens de lockdown light.

Photocoöp

Acht Belgische topfotografen verenigen zich onder de noemer 'Photocoöp' en verkopen prints van hun werk online. 'Nu iedereen binnen moet blijven, zouden we onze beelden graag binnenbrengen in jullie interieurs,' klinkt het. De A3+ Baryt-prints worden verkocht aan zeer democratische prijzen.

Werk van: Bas Bogaerts, Jan Opdekamp, Stefaan Temmerman, Thomas Sweertvaegher, Christophe Vander Eecken, Wouter Van Vaerenbergh, Wouter Van Vooren, Thomas Verfaille

Koop hier prints van de Photocoöp-fotografen

Initials L.A. - We are all in this together

Ook de fotografen van het fotoagentschap Initials L.A. moeten op zoek naar nieuwe manieren om productief te zijn en te blijven. Ter ondersteuning van hun werk lanceerde Ila Foundation, de non-profit organisatie van Initials L.A., een online winkel 'WE ARE ALL IN THIS TOGETHER' waar je betaalbare prints in beperkte oplage kunt bestellen. De prints, van welke fotograaf ook, worden voor dezelfde prijs verkocht. De winst wordt gelijk verdeeld over de fotografen.

Werk van: Bob Jeusette, Charlotte Deregnieaux, Emil Pabon, Eva Donckers, Frederic Uyttenhove, Frederik Vercruysse, Filip Van Roe, Jaap Vliegenthart, Jan Opdekamp, Jef Boes, Jef Jacobs, Jeroen W. Mantel, Marco + Maria, Martin Sweers, Martina Bjorn, Mathieu Teissier, Maxime Fauconnier, Sarah Tahon, Selim Djegham, Senne + Eefje, Serge Leblon, Tom Hull, Victor Pattyn, Yaqine Hamzaoui.

Klik hier voor de webshop van Ila Foundation

