In samenwerking met Flanders DC reikt Bokrijk al enkele jaren een BKRK-award uit, waarmee vakmanschap in de kijker wordt gezet. Dit jaar draait alles rond glaswerk.

Het ambacht leeft nog in Vlaanderen. Dat is wat ook Bokrijk wil laten zien met het project 'BKRK - bokrijk brandmerkt', waarin het heden, verleden én toekomst van vakmanschap worden onderzocht. Tijdens eerdere edities stonden thema's als keramiek, leder, hout, brood en textiel centraal, dit jaar is het de beurt aan glas.

De prijs beloont niet alleen technisch en creatief vernuft, maar ook de zin voor ondernemerschap. Een vakjury zal beslissen over de winnaar. Die bestaat onder meer uit Pascal Cools (directeur van Flanders DC), Axel Van Den Bossche (CEO van het gekende merk Serax), onze eigenste Amélie Rombauts (design coördinator bij Knack Weekend) en Anna Torfs (internationaal gerenommeerd ontwerpster).

Geïnteresseerden vinden meer info via bkrkaward.be. De inschrijvingen lopen tot 17 mei.

