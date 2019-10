Het lijkt wel een conceptvilla van John Lautner, maar deze cirkelvormige paalwoning uit de seventies staat gewoon in de Kempen. Dirk Engelen van B-architecten woont sinds kort in de 'ufo van Herentals'. Knack Weekend mocht exclusief binnen in het ronde meesterwerk van de gebroeders Cuylen.

Een bizar tafereel, als je tegenwoordig aanbelt bij Dirk Engelen, medeoprichter van B-architecten en B-bis: de seventiesdeurknop lijkt wel een logo met zijn initialen. Is zijn ego exponentieel gegroeid nu hij naar een James Bondvilla in Herentals is verhuisd? 'Dat is gewoon een grappig toeval', lacht hij. 'Het zijn eigenlijk de initialen van de bouwheer van het pand, Jan Cuylen. Maar omdat we de glazen entree en de draairichting van de deur veranderden, werd de deurknop op zijn kop teruggeplaatst. Eerst wilde ik de aannemer er nog over aanspreken. Maar toen ik wat beter keek, las ik er plots de letters D en E in. Ik heb soms het bizarre gevoel dat het huis op mij gewacht heeft.'

...